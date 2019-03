Links & Rechts: Karfreitag - Ist die Lösung gelungen?

Wettkampf der Argumente mit Gertraud Jahn und Klaus Pöttinger

Von Gertraud Jahn

Das ist keine Lösung, das ist Frotzelei! Einer Gruppe den Feiertag zu streichen und zu sagen, ihr habt jetzt alle einen „persönlichen Feiertag“, müsst euch halt einen Urlaubstag nehmen dafür! Wem fällt das ein? Und dass die Regierung per Gesetz in Kollektivverträge eingreift, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart haben, ist erstmalig in der Nachkriegsgeschichte und ein klarer Bruch der europäischen Grundrechte.

Wenn sich die Regierung über Kollektivvertragsrecht hinwegsetzt, statt mit den Sozialpartnern eine vernünftige Lösung auszuhandeln, wie lange sind dann andere Ansprüche der Arbeitnehmer aus den Kollektivverträgen – Beispiel 13./14. Gehalt – noch sicher? Das EuGH-Urteil hätte bedeutet, dass alle Arbeitnehmer am Karfreitag frei haben, stattdessen hat Kurz hat sogar sein Versprechen gebrochen, „niemandem wird etwas genommen“. Es werden wieder nur die Unternehmerinteressen bedient.

Alle Arbeitnehmer würden sich durch ihre Leistung einen freien Karfreitag verdienen. Die Regelungen sind ja bereits ein Fleckerlteppich. Manche Gruppen haben generell frei, manche arbeiten nur bis Mittag, manche voll.

Man sollte auch den wirtschaftlichen Nutzen sehen, den ein Feiertag bringt: Lebensmittelhandel, Gastronomie, Transportwirtschaft haben kräftige Zusatzeinnahmen. Nutzen doch alle die Feiertage, um sich mit Familie und Freunden zu treffen, sich’s bei Essen und Trinken gut gehen zu lassen, Ausflüge oder Kurzreisen zu unternehmen.

Wenn die Industriellenvereinigung nun sogar fordert, alle Feiertage abzuschaffen, müssen wir darüber reden, was sie mit ihren Gewinnen tut. Jährlich wird pro Beschäftigtem in Österreichs Mittel- und Großbetrieben um 38.000 Euro mehr erwirtschaftet, als die Personalkosten ausmachen. Das wird aber zum immer geringeren Teil investiert, um Arbeitsplätze zu schaffen, dafür gibt es hohe Gewinnausschüttungen an die Eigentümer.

Ein Feiertag für alle ist leistbar! Ein Beispiel ist die Stadt Berlin – diese hat nun den Internationalen Frauentag zum Feiertag erklärt!

Gertraud Jahn (SP) war von 2003 bis 2014 Landtagsabgeordnete und von 2014 bis 2016 Soziallandesrätin in Oberösterreich.

Von Klaus Pöttinger

Die Religionsfreiheit ist eines unserer höchsten Güter. Dieses Recht wurde den Herrschenden unter größten Opfern abgerungen und ist der Beginn der bürgerlichen Freiheiten. Es kann nicht hoch genug geschätzt werden! Erst viel später konnte durch die Französische Revolution das Eigentumsrecht und bei uns erst vor 150 Jahren die Erwerbsfreiheit erlangt werden. Mit jeder Freiheit wächst auch die Verantwortung des Einzelnen.

Die vorgeschlagene Lösung entkoppelt diese Freiheiten und ist pragmatisch und von Hausverstand getragen. Damit wird auch anderen Religionen mit ihren Traditionen entgegengekommen. Der Wohlstand fällt nicht vom Himmel! Deshalb verlangen alle mir bekannten Religionen von jedem Einzelnen, seine Talente so einzusetzen, dass er für sich sorgen kann und er der Gemeinschaft nicht unnotwendigerweise zur Last fällt.

Viel weniger gelassen lässt mich, wenn ich der vom ORF vorgegebenen Richtung des Arbeitsleides ausgesetzt bin. Von Montagmorgen bis Freitagabend singen einzelne Moderatoren das „Klagelied des Arbeitsleides“ und wie lange es bis zum Wochenende dauert. Die Feiertagsdebatte gibt dazu wieder reichlich Anlass. Sie deuten dabei den Feiertag zum „Nicht-Arbeitstag“ um, von denen es ja nicht genug geben kann. Dabei ist Österreich mit Feiertagen und Urlaub in Europa Spitze. Nimmt man noch die längere Ausbildung und den frühen Pensionsantritt dazu, hat es bisher keine Generation gegeben, die so wenig Zeit für ihre Erwerbsarbeit verwenden musste.

Gott sei Dank sind die meisten Österreicher (aber nicht alle) fleißig. Unseren heutigen Wohlstand haben wir aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges mit viel Arbeit aufgebaut. Diesen werden wir nicht mit weniger Arbeiten erhalten oder erhöhen können.

Eine Gesellschaft, die sich nur mehr an der Maximierung der Freizeit orientiert, ist zum Scheitern verurteilt. Meine Arbeit ist mir wichtig. Dabei erlebe ich manchen Arbeitstag als anstrengend und wenig freudvoll. Diese Arbeit gibt mir Sinn, und ich freue mich, wenn ich mein Brot im Schweiß meines Angesichtes essen kann.

Klaus Pöttinger war von 2004 bis 2013 Präsident der oberösterreichischen Industriellenvereinigung.

