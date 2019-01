Limit für Parteispenden: ÖVP reagiert zurückhaltend

WIEN. Der größte Polit-Investor der vergangenen Jahre ist kläglich gescheitert: Nur fünf Jahre nach Gründung und um zumindest 23 Millionen Euro ärmer musste der Austro-Kanadier Frank Stronach seine Partei 2017 zu Grabe tragen.

Mit rund 23 Millionen Euro zuletzt größter Einzelspender in der Politik und trotzdem gescheitert: Frank Stronach (APA) Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Geht es nach der FPÖ, sollen derartige finanzielle Experimente nun unterbunden werden: Generalsekretär Harald Vilimsky forderte via Boulevardblatt ein Verbot von Parteispenden von mehr als 3500 Euro.

Aus der Kanzlerpartei gab es dazu gestern keinen Kommentar, es wurde lediglich auf geplante Gespräche zur Parteienförderung verwiesen. Wie berichtet, will die ÖVP diese heuer nicht valorisieren. Schon die staatliche Unterstützung ist stattlich: Bund- und Länderförderungen betragen heuer 200 Millionen Euro. Wie viel Spendengeld zusätzlich fließt, lässt sich nur unzureichend sagen. Zwar müssen Parteien Spenden ab 3500 Euro offenlegen, bei mehr als 50.000 Euro sofort. Tatsächlich wird dies aber bisweilen durch Stückelung der Spende umgangen.

2,1 Millionen Euro für die ÖVP

Zudem lassen sich die Parteien mit ihren Rechenschaftsberichten Zeit: So hat noch keine Parlamentspartei ihren Finanzbericht für das Wahljahr 2017 veröffentlicht. Die ÖVP hat nach bisherigen Angaben rund 2,1 Millionen Euro an Wahlkampfspenden eingeheimst, darunter rund 500.000 Euro von der Industriellenfamilie Turnauer und 436.000 Euro von KTM-Chef Stefan Pierer.

Auch die FPÖ müsste durch die Begrenzung auf eine Finanzquelle verzichten: Bisher bekannt sind – seit 2012 – Spenden von rund 900.000 Euro vom blauen Gemeindevertreterverband in Niederösterreich. Die SPÖ erhielt rund 550.000 Euro von den roten Gemeindevertretern in Wien. Ein besseres Händchen als Stronach in der Politik bewies Hans Peter Haselsteiner: Das von ihm unterstützte Liberale Forum ist zwar auch Geschichte, die Neos sind aber eine etablierte Oppositionspartei. Ihnen spendete der Bauindustrielle 1,7 Millionen Euro.

Neos wie Liste Jetzt sehen denn auch eine Reform der Parteienförderung und mehr Transparenz als Priorität. Die SPÖ kann sich eine Grenze vorstellen – bei bis zu 150.000 Euro.

