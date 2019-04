Landesräte bei Hartinger-Klein: Sanfte Korrekturen und heftige Wortgefechte

WIEN. Gespräche über die Mindestsicherung zwischen Bund und Ländern blieben ergebnislos.

Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker bleibt Speerspitze im Kampf gegen die Reform der Mindestsicherung. Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Vor dem Sozialministerium hatte sich gestern eine Handvoll Demonstranten eingefunden, um vor den Auswirkungen der neuen Mindestsicherung zu warnen. Am Montagnachmittag fand das seit langem von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) vereinbarte Treffen mit den zuständigen Landesräten statt. Die Erwartungen, dass es von der Regierung noch Zugeständnisse geben könnte, waren von Beginn an nicht hoch.

Denn schon vor vier Wochen hatte die Regierung im Ministerrat einen entsprechenden Gesetzesentwurf abgesegnet. Die Reform der Sozialhilfe soll nach Ostern vom Nationalrat beschlossen werden und mit 1. Juni in Kraft treten (Details siehe Grafik).

Manche Landesräte hofften dennoch auf Änderungen. In Westösterreich sehen die grünen Landesräte die hohen Kosten für die Betroffenen nicht durch die Mindestsicherung gedeckt, in Wien mobilisiert SP-Sozialstadtrat Peter Hacker gegen Kinderarmut.

Kein Aufschub

Als nach eineinhalb Stunden das Treffen endete, kam Oberösterreichs Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer kopfschüttelnd heraus: "Das war eine sinnlose Veranstaltung, die weder zeitlich noch inhaltlich etwas gebracht hat." Viele Länder hatten gehofft, dass ihnen ein Aufschub bei der Umsetzung gewährt wird. Denn derzeit gilt, dass bis Jahresende auch die Länder die nötigen Ausführungsgesetze beschlossen haben müssen. Mit Übergangsfristen sollen ab Mitte 2021 alle Bezieher die neue Sozialhilfe erhalten.

"Ich muss mich noch fassen nach dieser Sitzung", erklärte auch Hacker. Dies sei ein "Beispiel von demonstrativer Ignoranz" gewesen. Die Koalition habe mit einem Federstrich alle Widerstände vom Tisch gewischt.

In der Sitzung muss es zu heftigen Wortduellen zwischen Hacker und dem niederösterreichischen FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl gekommen sein, berichteten Teilnehmer. Waldhäusl bekräftigte nach dem Treffen, dass es unterschiedliche Meinungen gegeben habe. "Bei dem Konflikt geht es nicht um Bundesländer, sondern darum, was politisch motivierte Landesräte wollen", setzte er einen Seitenhieb gegen Hacker.

Heizkosten, Wohnbeihilfe

Inhaltlich soll es nur noch leichte Korrekturen geben, erklärte VP-Klubobmann August Wöginger, der ebenfalls an dem Treffen teilgenommen hatte, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Das Gesetz müsse klarer formuliert werden. "Der Heizkostenzuschuss und die Wohnbeihilfe sollen auch in Zukunft so gehandhabt werden wie bei der früheren Mindestsicherung", sagte er. Man müsse sich hier noch alle Details anschauen.

Hartinger-Klein, die nicht vor die Medien trat, ließ per Aussendung ausrichten, dass die Gespräche "nur teilweise konstruktiv" verlaufen seien.

