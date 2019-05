Landes-VP mit eigenem Programm für die EU-Wahl

LINZ. Für die EU-Wahl am 26. Mai hat die Landes-VP ein eigenes "Oberösterreich-Wahlprogramm" beschlossen, präsentiert wurde es gestern von Landeskandidatin Angelika Winzig und Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Stelzer, Kandidatin Winzig Bild:

"Das inhaltliche Rüstzeug zur Person", sagte Stelzer. Gegliedert ist es in fünf Forderungen, "die auch für den Standort Oberösterreich wesentlich sind". So müsse Europa bei der Forschung, vor allem der Digitalisierung wieder "zu den globalen Vorreitern aufrücken", dazu müsse es mehr EU-Mittel geben. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, will Winzig "Anreize" für mehr Mobilität auf dem Arbeitsmarkt.

Zum Bürokratieabbau solle die Kommission Bereiche nennen, wo Regelungskompetenzen wieder in die Regionen zurückverlagert werden. In der Agrar- und Regionalpolitik sprachen sich Stelzer und Winzig dafür aus, Regionalförderungen weiter für alle Gebiete zu ermöglichen und nicht auf Regionen zu begrenzen, die ein bestimmtes BIP nicht überschreiten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema