Kurz will Donald Trump noch im Februar besuchen

WIEN/WASHINGTON. Es wäre das erste Treffen dieser Art seit 14 Jahren: Kanzler Sebastian Kurz (VP) wird voraussichtlich noch in diesem Monat mit US-Präsident Donald Trump zu einem "Arbeitsgespräch" im Weißen Haus zusammentreffen.

Bislang letztes Treffen: Wolfgang Schüssel und George W. Bush, 2005 Bild: APA

"Es wird an einem Termin im Februar gearbeitet", hieß es dazu gestern aus dem Bundeskanzleramt, man verwies aber angesichts eines möglichen erneuten "Shutdowns" in den USA auf ein "gewisses terminliches Risiko". Auch die US-Botschaft bestätigte Pläne für ein Treffen im Februar.

"Die USA sind eine Supermacht und unser zweitwichtigster Handelspartner. Wir haben daher stets ein großes Interesse an möglichst guten und engen Beziehungen zu den USA. Ebenso unterstützen wir die Bemühungen der EU, einen möglichen Handelskrieg zwischen den USA und Europa zu vermeiden", betonte Kurz. Aber auch aktuelle geopolitische und sicherheitspolitische Themen, wie die Beziehungen zu Russland, Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel sowie Israel und Nahost, würden laut Bundeskanzleramt thematisiert. Ein unmittelbarer Zusammenhang mit Venezuela wurde dezidiert in Abrede gestellt. Kurz hatte, wie berichtet, am Montag mitgeteilt, Österreich anerkenne Oppositionschef Juan Guaidó als legitimen Übergangspräsidenten. An dem US-Besuch von Kurz werde bereits seit Monaten gearbeitet, so das Bundeskanzleramt. Die Vorbereitungen habe US-Botschafter Trevor D. Traina in die Wege geleitet. "Ich weiß, dass Präsident Trump den Besuch von Kanzler Kurz noch in diesem Monat begrüßt und einem produktiven Treffen entgegensieht", so der US-Botschafter.

Kurz wäre der erste österreichische Bundeskanzler seit Dezember 2005, der im Weißen Haus zu Gast ist. Wolfgang Schüssel war damals, vor der ersten österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, auf Einladung von Präsident George W. Bush in Washington.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema