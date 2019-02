Kurz und Kushner auf einer Wellenlänge

WASHINGTON. Der Trump-Schwiegersohn und Kanzler Kurz verstanden sich prächtig.

Mahrer und Kurz bei Lagarde Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Donald Trump ist im persönlichen Gespräch so, wie er medial wahrgenommen wird: Dieses Fazit von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) über den US-Präsidenten ist vielsagend. Dazu passt, dass Trump Kurz bei ihrem Treffen auch aufgefordert hat, die österreichischen Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Kurz’ Konter: Er respektiere diese Haltung, über heimische Budgetfragen entscheide man aber "schon selbst".

Weniger kontroversiell verlief der Mittwochabend bei Trumps Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner, zwischen ihm und Kurz soll die Chemie besonders gut gewesen sein. Ein Besuch Kushners in Wien könnte ein erstes Signal zur Intensivierung der Beziehungen mit den USA sein.

Bei Hühnersuppe, Fleisch und "so was wie einer Sachertorte" (Kurz) ging es vor allem um den Nahen Osten, für den Kushner Sondergesandter ist. Die USA könnten nach den Wahlen in Israel einen neuen Vorschlag für einen Friedensplan vorlegen, hieß es. Dies könne unter Einbindung aller sunnitischen arabischen Staaten geschehen – was den Iran ausschließt und zu Trumps Politik passt.

Vor der Rückkehr nach Wien absolvierte Kurz am Donnerstag zwei weitere Termine: Gemeinsam mit Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (VP) traf er die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, und im Anschluss Weltbank-Direktorin Kristalina Georgiewa. (luc)

Kein Gegenbesuch

Die "großartigen Beziehungen" mit einem Gegenbesuch in Wien weiter festigen will US-Präsident Donald Trump eher nicht. Es habe keine Signale in diese Richtung gegeben, weshalb er eine Einladung „nicht explizit ausgesprochen“ habe, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP).

Dafür kommt bald neuerlich Besuch aus Österreich nach Washington: Vereinbart wurde der Empfang einer großen Wirtschaftsdelegation.

