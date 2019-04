Kurz schweigt, Mitterlehners Vorgänger reagieren

WIEN. Keine Bestätigung, aber auch kein Dementi: Bundeskanzler Sebastian Kurz schweigt zur Darstellung seines Vorgängers an der VP-Spitze zu den Umständen der Machtübernahme.

Auch in der Parteizentrale will man sich inhaltlich mit Mitterlehners Biografie nicht auseinandersetzen. Es sei "jedem unbenommen, seine Vergangenheit in einem Buch aufzuarbeiten", lässt VP-Generalsekretär Karl Nehammer ausrichten.

Vorgeschickt wurden andere: Gleich zwei Vorgänger von Mitterlehner und Kurz reagierten gestern in schriftlichen Stellungnahmen. Michael Spindelegger, der als Kurz-Entdecker gilt, befand, Mitterlehners Abgang sei keine Intrige, sondern "die Rettung der Volkspartei" gewesen. Taumelnd von einer Wahlniederlage zur nächsten sei die ÖVP "auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit" gewesen, so der selbst glücklose Vorgänger Mitterlehners. Vorvorgänger Josef Pröll sah das Buch als Ergebnis "verletzter Eitelkeit".

"Kein Skandalbuch"

Diplomatischer gab sich Mitterlehners Landsmann, Oberösterreichs VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Ein "Skandalbuch" sei die Abhandlung nicht, Mitterlehner habe "für Österreich einiges erreicht, insbesondere in der Wirtschaftspolitik", strich er dessen Rolle als Wirtschaftsminister hervor. Allerdings habe die ÖVP "die vergangene Nationalratswahl mit Sebastian Kurz auch so eindeutig gewonnen wie seit zehn Jahren nicht mehr". Kritik an der aktuellen Politik zu äußern sei "sein gutes Recht", er halte Mitterlehners Darstellung einer autoritären Demokratie für "stark überzogen".

Einen sarkastischen Tweet nicht verkneifen konnte sich Ex-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter: "Just another #Balkonmuppet" kommentierte er. (jabü)

