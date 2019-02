Kurz: Orbans Kampagne „inakzeptabel“

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) eindeutig zu Wort gemeldet, obwohl er dazu gar nicht gefragt wurde, dass er nicht einverstanden ist mit den Bemerkungen über Junker, dem selbstgerechten, selbstgemachten durch Spekulationen Milliardär gewordenen, ungarischen Juden und "Demokratie-Förderer" Soros und überhaupt an der Kritik des ungarischen Präsidenten Orban, an der europäischen Politik!



Der Junker- Vorsitzender der EU,

ist meistens sehr ...... schwach auf den Beinen, weil er angenblich 🍷 an "Ischias" so leiden muss, bezeichnet Orban im ARD am Morgen, "was soll man gegen Lügen schon machen" und küsst wie von ihm gewohnt, seine Interviewerin ab!



Man bedenke, dass die allseits bekannte Bonzokratie in Brüssel, reihenweise die Abkommen gebrochen und die Merkel mit ihrem "welcome refugees" alle Muselmanen eingeladen ghat und em "welcome refugees" sind alle ROTEN BK gefolgt!



Da hat einmal der ansonsten talentierte und junge BK sehr danebengehauen mit seiner Kritik an Orban