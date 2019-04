Kurz fordert von Strache: Verbot von Rechtsextremen auch in Ministerbüros

WIEN. Für Sebastian Kurz dürfen weder FP-Funktionäre noch Kabinettsmitglieder bei den Identitären sein.

Der Fingerzeig des Regierungschefs wegen der Berührungspunkte von Freiheitlichen mit Rechtsextremen bleibt vorerst aufrecht. Bild: APA/HANS PUNZ

Die Verstimmung zwischen Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) wegen der blauen Berührungspunkte mit den Identitären war am Mittwoch auch nach dem Ministerrat zu spüren: Im Umgang mit dem Thema helfe nur "Sachlichkeit gegen die Aufgeregtheit". Das habe auch er "in einem gewissen Alter" gelernt, sagte Strache.

Die Replik des Kanzlers, der sich offensichtlich angesprochen fühlte: "Ich glaube, wie man die Identitären sieht, ist keine Altersfrage, die kann man widerlich finden, egal wie alt man ist." Straches Nachsatz: Er habe seine eigene Jugend gemeint.

Dennoch zog Kurz noch einmal seine "rote Linie": Für ihn vertritt Identitären-Sprecher Martin Sellner eine "sehr bedenkliche Ideologie", die bis zur Gewaltbereitschaft reiche. Dieser Rechtsextremismus dürfe keinen Platz in einer Partei haben.

In diesem Zusammenhang verwies Strache einmal mehr auf den Beschluss seines Parteivorstands vom Vorjahr. Damit gelte: "Wer bei den Identitären aktiv ist, der kann bei uns keine Funktion und kein Mandat innehaben." Seither habe es "mit dem einen oder anderen Bezirksrat der FPÖ ein klärendes Gespräch" gegeben.

Der Kanzler ging gestern aber weiter: Die Regel müsse auch "für politische Mitarbeiter" gelten. "Wir werden das sehr genau beobachten." Der FP-Chef sah auch diese Zweifel ausgeräumt, denn die Kabinettsmitarbeiter seien "alle sicherheitsüberprüft".

Kurz’ Seitenhieb ging etwa Richtung Kabinett des Innenministers, wo Alexander Höferl für Herbert Kickl werkt. Davor spendete Höferl als Chefredakteur des FP-nahen Online-Mediums "unzensuriert.at" den Identitären mehrfach Zuspruch.

Kaum Berührungsängste zeigten in der Vergangenheit blaue Spitzenrepräsentanten in der Steiermark. Landtagspräsident Gerhard Kurzmann war ebenso wie der Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio und der Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger schon bei einer Demonstration des rechtsextremen Vereins dabei. Hier endet auch die Strenge des Vizekanzlers. Derartige Aktivitäten könne er seinen Mitgliedern "natürlich nicht verbieten". Die Versammlungsfreiheit und die Grundsätze des Strafrechts seien Bewertungsgrundlagen eines "liberalen Rechtsstaates, über die ich nicht hinausgehen werde". Für die FPÖ und die Identitären gelte jedenfalls: "Es gibt keine finanziellen oder organisatorischen Verschränkungen", betonte Strache.

Berichtspflicht bis Sommer

Die Ausweitung der Berichtspflicht für die drei Geheimdienste an das Bundeskanzler- und an das Vizekanzleramt will Kurz "bis zum Sommer" umsetzen, womit man künftig direkten Zugang zu Informationen über rechtsextremistische Umtriebe erhält. Der FP-Chef will das Projekt mit Kickls Umbau des BVT verknüpfen.

