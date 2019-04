Kurz bei den OÖN: „Nicht jede Entscheidung kann richtig sein“

LINZ. Über den Brexit, die Identitären und seine guten Vertrauenswerte in der Bevölkerung sprach Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) am Freitagabend im OÖNachrichten-Forum in Linz vor rund 250 Besuchern. Er gab auch Einblick in Persönliches.

Kanzler Sebastian Kurz zu Gast im OÖNachrichten Forum in Linz. Bild: Volker Weihbold

Bei den zähen Brexit-Verhandlungen sprach Kurz von „ein Stück weit Absurdität“, wenn jene, die die EU verlassen wollen, nun eventuell noch an den Europawahlen teilnehmen. Das Ziel müsse es immer noch sein, einen Hard Brexit ohne Abkommen zu verhindern. Aber ausschließen wollte er diesen nicht. Am Beispiel Großbritannien sehe man, dass der oft gescholtene Klubzwang in Parlamenten auch positiv sei.

Zur Europäischen Union sagte der Kanzler, dass es „keinen Grund gibt, Anti-Europäer zu sein“. Aber es seien auch Fehler passiert, vor allem beim Migrationsthema. Darum sei Selbstkritik angebracht. Sein Koalitionspartner FPÖ halte ein, was im Regierungsprogramm stehe, nämlich, dass man klar pro-europäisch sei. Dass es im bevorstehenden EU-Wahlkampf unterschiedliche Positionierungen geben werde, sei klar.

Identitäre: „Das ist irre“

Kurz nahm im Gespräch mit dem stv. Chefredakteur der OÖNachrichten, Wolfgang Braun, und OÖN-Wien-Korrespondent Christoph Kotanko auch zur aktuellen innenpolitischen Causa Prima Stellung, den Verbindungen der FPÖ zur Identitären Bewegung. Er habe deutlich gemacht, dass es für so etwas keinen Platz in unserem Land gebe. Und auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache habe klare Worte gefunden, sagte Kurz. Auf den Einwand, dass sich der Grazer FPÖ-Vizebürgermeister, Mario Eustacchio, nicht von den Identitären distanziert habe, sagte Kurz: „Das ist absolut inakzeptabel. Das ist irre.“

Kurz ist erst 32 Jahre alt, aber schon fast acht Jahre in der Bundesregierung, seit Ende 2017 als Kanzler. Ob er jemals Selbstzweifel habe? „Das ist ein ständiges Thema, wenn man so viele Entscheidungen treffen darf“, sagte Kurz: „Nicht jede Entscheidung kann richtig sein.“ Gemeinsam mit seinem Team berate er darum auch immer lange und intensiv. Aber wenn er einmal eine Entscheidung getroffen habe, stehe er dazu. Dass seine Vertrauenswerte in der Bevölkerung sogar noch zunehmen, relativierte Kurz. Er sei dankbar für den Rückhalt. „Das kann aber von heute auf morgen anders sein.“

Kurz über Mitterlehner: „Waren unterschiedlicher Meinung“

Der Oberösterreicher Reinhold Mitterlehner ist im Mai 2017 als VP-Bundesparteichef zurückgetreten. Ihm folgte der Wiener Kurz nach, der die Partei teils neu organisierte. Über seinen Vorgänger sagte Kurz, dass er mit ihm in einigen Fragen „unterschiedlicher Meinung“ gewesen sei. Etwa bei der Migration, bei der SPÖ oder bei innerparteilichen Themen. Er erwarte keine Überraschungen, wenn Mitterlehner sein angekündigtes Buch erstmals präsentieren werde.

Dass es den Wechsel an der Parteispitze gegeben habe, sei nicht nur an den beiden Personen festzumachen, sagte Kurz. Er verwies auf Niederlagen der VP bei Landtagswahlen und bundesweite Umfragewerte von rund 20 Prozent im Jahr 2017.

