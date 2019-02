Kritik an größeren Befugnissen für Nachrichtendienst

WIEN. Die Begutachtungsfrist zum Wehrrechtspaket der Bundesregierung endet heute, Dienstag.

In den bisherigen Stellungnahmen werden viel Kritik und datenschutzrechtliche Bedenken an den größeren Befugnissen für die Heeres-Nachrichtendienste laut. Die Novelle sieht vor, dass Telekomanbieter den Nachrichtendiensten auf Anfrage sofort und kostenfrei die IP-Adresse (Adresse in Computernetzen) und den Zeitpunkt einer übersendeten Nachricht bekannt geben müssen – und zudem Namen und Anschrift des Benutzers.

Der Verfassungsdienst erklärte, es sollten die Zwecke, zu denen Auskünfte verlangt werden dürfen, genauer festgelegt werden. Die Befugnisse sollten auch "auf das unbedingt notwendige Ausmaß" beschränkt werden. Aus dem Entwurf gehe nicht hervor, warum diese Erweiterung notwendig sein soll, so die Rechtsanwaltskammer. Der Telekombetreiber A1 Telekom Austria verwies auf allfällige Mehrkosten für die Betreiber.

