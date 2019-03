Kopftuchverbot an Volksschulen ohne Opposition?

WIEN. Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) hält Beschluss ohne Verfassungsänderung für "eine Option".

Debatte um Kopftuchverbot Bild: dpa

Einen neuen Anlauf hat die Regierung gestern für ein Kopftuchverbot an Volksschulen genommen. Ein Experten-Hearing im Parlament sollte SPÖ und Neos überzeugen, doch noch mitzustimmen – im Jänner hatten sie ihre Stimmen für eine Zweidrittelmehrheit verweigert.

Allerdings ließ Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) vor dem Hearing aufhorchen: Er wünsche sich angesichts der "heiklen Frage einen breiten Konsens, aber ein einfachgesetzlicher Beschluss ist auch eine Option, die offensteht", sagte er. Gerhard Hesse, Leiter des Verfassungsdiensts und einer der geladenen Experten, bestätigte: Die geplante Regelung sei "im Einklang" mit der Menschenrechtskonvention, eine Verfassungsänderung daher nicht notwendig. Konkret plant die Regierung nach dem Kopftuchverbot im Kindergarten ein Verbot des "Tragens weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden ist". Für Hesse ist das eine "neutrale staatliche Vorschrift, die den Schulbesuch regelt".

In der Sache warb Ebrahim Afsah, Professor für Islamisches Recht an der Uni Wien, beim Hearing für ein Verbot. Das Kopftuch sei ein "modernes politisches Symbol", das ausgehend von Saudi-Arabien wieder vermehrt Einzug halte in der arabischen Welt. Mit Religionsfreiheit habe das Tragen gerade bei jungen Mädchen nichts zu tun: "Es gibt kein religiöses Gebot, nicht geschlechtsreife Frauen zu verhüllen", so Afsah. Die deutsche Menschenrechtsaktivistin und Buchautorin Zana Ramadani sprach sich ebenfalls gegen das Kopftuch aus: "Religionsfreiheit hört dort auf, wo Religionsfreiheit eines anderen berührt wird, auch die eines Kindes", sagte sie. Nicht nur junge Mädchen selbst, auch Buben würden durch das Kopftuch "in Rollenklischees gezwungen", und "ein Mädchen, das so früh ein Kopftuch anlegt, wird es schwer wieder ablegen", so Ramadani.

SP-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid verteidigte die rote Ablehnung: "Niemand will, dass junge Mädchen gezwungen werden, Kopftuch zu tragen. Aber wir fordern eine breitere Debatte und ein Gesamtpaket mit Integrationsmaßnahmen", sagte sie.

Die Pläne wurden gestern vorerst wieder vertagt. Ein Beschluss ohne Opposition ginge sich aber vor dem Sommer noch aus.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema