Kneissl hat neuen Kabinettschef - Bisheriger wechselt zu Strache

Hat da der Putin kein so großes Vertrauen mehr an den HC-Strache.

Da muss halt einer zum Strache kommen, welchen die Karin Kneissl ordentlich ausgebildet hat.



Jetzt kommt zur Aussenministerin Kneissl der österr. Botschafter aus dem russischen Freundesstaat Saudi-Arabien. Der hat sicher von Putin noch nie was gehört, oder doch? Die Russische Botschaft geht auch nicht ein und aus bei der österr.Botschaft in Saudi Arabien.



Hat da der Putin bei seiner Freundschaftspartei FPÖ, irgendwie die Finger im Spiel? Wir werden uns halt nur wundern, was alles möglich sein wird.