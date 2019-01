Kimberger: "Der Ethikunterricht ist eine sehr kluge Maßnahme"

WIEN. Der Lehrergewerkschafter befürwortet Faßmanns Plan, das Schulfach Ethik einzuführen.

Jene, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen wollen, sollen stattdessen Ethik lernen. Bild: EPA

"Die Zahl derer, die sich vom Religionsunterricht abmelden, ist in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. Deshalb halte ich es für eine sehr kluge Maßnahme, wenn man den Ethikunterricht einführt und damit auch schon in den Volksschulen beginnt", sagt Pflichtschullehrergewerkschafter Paul Kimberger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Es gehe beim Unterricht um Wertevermittlung, Menschenbildung, Fragen der Moral und der Rechtsstaatlichkeit. "Die Schulen sollen immer mehr Probleme lösen, von Migration bis Gewalt. Da sehe ich Handlungsbedarf", sagt Kimberger.

Bereits seit Jahren wird die Einführung eines Ethikunterrichts diskutiert. Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) hat nun angekündigt, einen verpflichtenden Ethikunterricht als Alternative zum Religionsunterricht einzuführen.

In einem ersten Schritt soll die Maßnahme von der Oberstufe auf die Unterstufe und schließlich auf die Volksschule ausgeweitet werden. Zieldatum ist der Herbst 2020, wobei die endgültige Umsetzung davon abhängt, ob sich in der Kürze der Zeit ausreichend geschultes Personal finden lässt.

Vom Unterricht abgemeldet

Seit dem Jahr 1997 gibt es das Fach Ethik, allerdings nur im Rahmen von Schulversuchen. 211 AHS-Oberstufen und höhere Schulen partizipieren, Oberösterreich zählt zu den Vorreitern (siehe Kasten). Derzeit muss das Bildungsministerium Schulversuche genehmigen, künftig soll der Ethikunterricht verpflichtend auf den Lehrplänen stehen.

In Oberösterreich meldeten sich laut Bildungsdirektion 2018/19 von 107.131 Pflichtschülern 11.900 vom Religionsunterricht ab. Statt die Zeit im Kaffeehaus zu verbringen, sollen sie künftig den Ethikunterricht besuchen, wo sie mehr über Werte, Religionen und Demokratie lernen. Unterrichten können das Fach unter anderem Religions-, Psychologie- und Philosophielehrer. Für die Oberstufen gibt es das nötige Lehrmaterial, für die Pflichtschulen muss es noch erarbeitet werden.

Kimberger spricht sich dagegen aus, den Religionsunterricht ganz abzuschaffen und stattdessen durch Ethikstunden zu ersetzen. "Es gibt die Forderung, die konfessionelle Religion aus der Schule zu verbannen. Doch ich möchte hier eine staatliche Aufsicht haben, damit Religion nicht in den Hinterhöfen unterrichtet wird, wo es zu Radikalisierung kommen kann", warnt er. "Der Religionsunterricht ist unverzichtbar."

Die Bischofskonferenz begrüßte Faßmanns Pläne. Neos und die Liste Jetzt sprachen sich hingegen für einen verpflichtenden Ethikunterricht für alle aus. Es dürfe nicht nur ein Ersatzfach für Religion sein. (gana)

Der populäre Schulversuch

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Personen ohne Religionsbekenntnis stetig gestiegen: 1951 waren es vier Prozent, 2017 bereits 17 Prozent, die keiner Religion angehören.

In Oberösterreich liegt die Zahl derer, die am Religionsunterricht nicht teilnehmen wollen, bei elf Prozent. An 28 oberösterreichischen Oberstufengymnasien und an 19 berufsbildenden mittleren und höheren Schulen wird bereits Ethikunterricht als Ersatz für Religion angeboten.

„Die Schulversuche in Oberösterreich funktionieren sehr gut“, sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Er begrüßt den Vorstoß von Bildungsminister Faßmann.

