Kickls Rechtsstaat: Empörte Juristen und ein Anruf vom Bundeskanzler

WIEN. Nur der eigene Parteichef verteidigt die Ansichten des blauen Innenministers.

"Das Recht hat der Politik zu folgen": Innenminister Herbert Kickl musste sich auch am Donnerstag viel Kritik für sein Credo anhören. Bild: APA/HANS PUNZ

Eigentlich wollte Herbert Kickl (FP) am Donnerstag ungestört den Rückgang und den Abbau der Asylanträge 2018 bejubeln ("Wir haben den Turbo gezündet" – siehe Grafik). Doch es waren die Ansichten des Innenministers über den Umgang mit dem Rechtsstaat, die auch gestern die Wogen hochgehen ließen.

"Ich habe ihm sehr klar meine Meinung gesagt und glaube, die akzeptiert er auch", berichtete Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), der beim Weltwirtschaftsforum in Davos weilt, von einem Telefonat mit Kickl, in dem er diesem klargemacht habe, dass die Verfassung und internationale Vereinbarungen gültig bleiben müssten.

Kickl hatte im ORF-Report angedeutet, "rechtliche Konstruktionen, die teilweise viele Jahre alt" seien, im Hinblick auf seine Bedürfnisse in der Asylpolitik zu hinterfragen, und damit offensichtlich die Europäische Menschenrechtskonvention gemeint. Entrüstung löste Kickl auch mit seinem Grundsatz aus, wonach "das Recht der Politik zu folgen hat" und nicht umgekehrt.

Mit "Politik" sei freilich nicht er, sondern "die gesetzgebenden demokratischen Einrichtungen" auf nationaler und europäischer Ebene gemeint gewesen, erklärte Kickl gestern dazu. Er verstehe deshalb die Aufregung nicht. Im Gegensatz zum Kanzler gab es Schützenhilfe vom Vizekanzler. Die gewählten Volksvertreter seien in der repräsentativen Demokratie der Gesetzgeber. Es gehöre "viel böser Wille" dazu, Kickl hier ein Problem mit dem Rechtsstaat zu unterstellen, sprach FP-Chef Heinz-Christian Strache von "absurden Vorwürfen".

Aufschrei von Juristen

Namhaften Juristen wie dem Präsidenten des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags, Rupert Wolff, und Friedrich Forsthuber, Obmann der Fachgruppe Strafrecht in der Richtervereinigung, war Kickls Erklärung zu wenig. Folgte man Kickls Grundsatz, dann hieße das auch, "dass die Gerichte nach der Pfeife der Politik zu tanzen haben", warnte Wolff davor, die unabhängige Rechtsprechung und "jahrzehntelang aufgebaute Werte" infrage zu stellen.

Für Forsthuber hat der Minister am "Wertegerüst unserer Rechtsordnung gerüttelt", er habe offenbar "ausgelotet, was in einem demokratischen Rechtsstaat an Aussagen der Bevölkerung zumutbar ist". Die Präsidentin der Österreichischen Universitätenkonferenz, Eva Blimlinger, sprach von einer "Gefahr für die Demokratie".

104 österreichische Autoren und Kulturschaffende forderten per Aussendung Kickls Rücktritt. Die Neos kündigten den nächsten Misstrauensantrag im Nationalrat an, den vorerst nur die SPÖ unterstützen will.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema