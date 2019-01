Kepler Society: Chef fix weg, VP-Parteiausschluss möglich

LINZ. Die JKU hat den Vertrag mit Johannes Pracher, Geschäftsführer der Kepler Society, heute, Montag, beendet. Auslöser war der Skandal um ein Inserat mit Inhalten des SS-“Treuelieds“. Ob Pracher auch aus der VP ausgeschlossen wird, hängt von der „rechtlichen Prüfung“ des Inserats ab.

Pracher habe in der Vergangenheit zwar viel für den Absolventenverein geleistet, heißt es in einer Aussendung der Kepler-Universität (JKU) vom Montagnachmittag. „Das Inserat in der Broschüre des Burschenbundballs hat aber eine weitere Zusammenarbeit unmöglich gemacht“, sagt JKU-Rektor Meinhard Lukas. Die JKU stehe seit ihrer Gründung für Offenheit und Pluralität. Eine unmissverständlich antifaschistische Haltung wird deshalb auch von allen Repräsentanten der JKU erwartet.

Wie berichtet, wirbt die Kepler Society mit einem Inserat, auf dem eine Zeile aus dem "Treuelied" der SS zu lesen ist, im Heft des Linzer Burschenbund-Balls um Mitglieder.

Die Affäre hat auch eine politische Debatte ausgelöst. Pracher ist Mitglied der VP Oberösterreich und im Vorstand der VP Auhof Dornach Katzbach. Die JKU habe ihre Rechtsabteilung sowie einen Rechtsanwalt mit der rechtlichen Prüfung des Inserats beauftragt, sagt Wolfgang Hattmannsdorfer, VP-Landesgeschäftsführer und Obmann der VP Auhof Dornach Katzbach: Bezüglich der Parteimitgliedschaft von Johannes Pracher werden wir das Ergebnis dieser rechtlichen Prüfung abwarten und danach die notwendigen Schritte setzen. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt die Unschuldsvermutung. Die Aufarbeitung der Vorwürfe liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Selbstverständlich distanzieren wir uns von rechtem oder faschistischem Gedankengut jeglicher Art.“

Thomas Diesenreiter, Geschäftsführer der Kulturplattform KUPF, hatte am Samstag eine Anzeige wegen des Verdachts der Wiederbetätigung gegen die Kepler Society eingebracht.

