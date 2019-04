Kassenfusion: Auch Tiroler klagen

INNSBRUCK. Auch die Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) geht gerichtlich gegen die Sozialversicherungsreform der Bundesregierung und die Fusion der Gebietskrankenkassen vor.

Die TGKK habe das Kassengesetz bereits in der Vorwoche beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) angefochten, sagte Obmann Werner Salzburger der "Tiroler Tageszeitung".

Die Tiroler argumentieren inhaltlich wie die Oberösterreichische GKK in ihrer Verfassungsklage: Durch die Reform komme es zu massiven Eingriffen in die Selbstverwaltung und zu Einschnitten in der Versorgung der 563.287 Tiroler Versicherten, argumentierte Salzburger den Schritt. Die Kassenfusion bringe auch das "Ende der Finanzautonomie".

