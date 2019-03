Kassenchef zur Zentralisierung: „Pflanzerei“ der ÖVP

WIEN / LINZ. Der Exklusivbericht der OÖNachrichten über die auch unter der schwarz-blauen Regierung Kurz/Strache fortgesetzte Bevorzugung von Wien bei der Standortwahl von Bundeseinrichtungen hat in der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse heftige Reaktionen ausgelöst.

OÖGKK-Obmann Maringer Bild: (Alexander Schwarzl)

OÖGKK-Obmann Albert Maringer wies gestern die Aussage von VP-Klubobmann August Wöginger, wonach die Festlegung auf Wien (statt etwa Linz, Anm.) als Standort für die neue Zentrale der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) eine Entscheidung des Verwaltungsrates gewesen sei, als „Pflanzerei“ zurück.

Tatsächlich sei Wögingers Behauptung, dass sich hier „die Politik nicht einzumischen“ habe, leicht widerlegt, verwies Maringer auf die Reform.

In Paragraf 23 des im Vorjahr von der Koalition beschlossenen Kassenzusammenlegungsgesetzes sei wörtlich festgelegt: „Träger der Krankenversicherung für das ganze Bundesgebiet ist die Österreichische Gesundheitskasse mit dem Sitz in Wien“.

Der vom VP-Klubchef erwähnte Verwaltungsrat der ÖGK existiere außerdem noch gar nicht. Selbst dessen Vorläufer, der Überleitungsausschuss, werde sich erst am 1. April konstituieren und könne gar nichts entschieden haben. Wöginger solle also „bitte dazu stehen, was man beschlossen hat“. Selbst wenn die Standortwahl auf Linz gefallen wäre, hätte sich an Maringers Ablehnung dieser Reform nichts geändert, weil „das Modell durch und durch zentralistisch ist“.

Organisation und Steuerung der Gesundheitsversorgung hätten im Sinne der Patienten „schlicht und einfach regional zu passieren“. Wenn das aber vom Reißbrett weg bundesweit für alle getan werde, helfe das niemandem, egal ob „der Moloch in Wien, in Linz oder an einem anderen Standort steht, es bleibt ein Moloch“.



