Karfreitag - Kurz verspricht Bemühen um gute Lösung

Mein Lösungsvorschlag wäre der, dass die Protestanten frei bekommen am Karfreitag aber an den Marienfeiertagen arbeiten müssen, Maria Himmelfahrt , Maria Empfängnis und Neujahr, das ja nach der Liturgiereform 1969 auch ein Marienfest ist. Sollten deren Arbeitgeber geschlossen halten, kann man sie ja in gemeindeeigenen Steinbrüchen, Altenheimen, Straßenreinigungsdienst und dergleichen beschäftigen.