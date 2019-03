Karfreitag: Evangelische kritisieren "gebrochenes Versprechen"

LINZ/WIEN. Schweigemarsch für morgen angekündigt. Länder und Gemeinden geben ihren Mitarbeitern am Karfreitag teilweise frei.

Bischof Michael Bünker Bild: ROLAND SCHLAGER (APA)

Die evangelische Kirche geht mit der Karfreitagsregelung der Bundesregierung nun doch hart ins Gericht. Es sei "einseitig den Interessen der Wirtschaft gefolgt und ein öffentliches Versprechen gebrochen" worden, schreibt der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker in einem Brief an die Pfarrgemeinden. Den Evangelischen sei der Karfreitag als Feiertag genommen worden. Für morgen kündigte die evangelische Kirche einen Schweigemarsch in Klagenfurt an – rund um den politischen Aschermittwoch der ÖVP. Auch der katholische Klagenfurter Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger kündigte seine Teilnahme an. Dafür wurde er von der Bischofskonferenz kritisiert. Man akzeptiere das Gesetz, Demonstrationen entsprächen nicht der Position der Bischöfe.

Wie berichtet, hat die Regierung nach einem EuGH-Urteil den Karfreitag als Feiertag für Evangelische abgeschafft. Künftig soll sich jeder Arbeitnehmer, egal welcher Konfession, einen persönlichen Feiertag nehmen – das aber aus dem bestehenden Urlaubskontingent.

Nicht alle Länder und Gemeinden dürften das umsetzen. In Innsbruck etwa sollen Evangelische am Karfreitag nicht arbeiten müssen, Eisenstadt und das Land Burgenland geben allen Mitarbeitern frei. Land Kärnten und Stadt Salzburg halten sich an die Bundesregelung. Beim Bund selbst herrscht noch Unklarheit. "In Oberösterreich werden wir im Landes- und Gemeindebereich die neue Regelung so umsetzen, wie von der Bundesregierung vorgeschlagen", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Auch Oberösterreichs Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer empfiehlt das, wobei jede Kommune selbst entscheiden müsse.

Die Stadt Linz setzt die Bundesregelung teilweise um: Die Evangelischen verlieren auch am Magistrat ihren Feiertag. Jedoch bleibt die bisherige Linzer Regelung, wonach es für alle Mitarbeiter einen Sonderurlaubstag gibt (zusätzlich zum normalen Urlaub), weil der Karfreitag ein Arbeitstag ist.

