IS-Kämpfer: Regierung streicht konsularischen Schutz für Rückkehrer

Die Situation ist doch übersichtlich!



Die österreichische Regierung , besonders der Rechtslastige Teil davon, betreibt das "Zurückschicken" der in Österreich kriminell gewordenen Ausländer in ihre Heimat- und Herkunftsländer mit allen Mitteln.



Was gibts da noch zu Rätseln mit den im Ausland kriminell gewordenen Österreichern?



Was rätseln da die Redaktionen mit ihren Akademikern herum?