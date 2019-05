"Integration ist ein Marathon"

Die Zahl der Asylanträge, die heuer im ersten Quartal in Österreich gestellt wurden, ist um 30 Prozent gesunken. Die Migration fordert aber nach wie vor Politik und Gesellschaft, weltweit.

Die Migrationskrise der Jahre 2015/16 hat in Europas Gesellschaften Spuren hinterlassen und Fronten verhärtet. Die hohe Zahl an Zugewanderten hat den Verantwortlichen viel abverlangt, ebenso den Freiwilligen und der Gesellschaft als Ganzes, die nicht auf diese Entwicklung eingestellt war.

Gleichzeitig hat ein Paradigmenwechsel in Österreich stattgefunden, analysiert der jüngste Integrationsbericht Österreich. Anders als noch im Zuge der Gastarbeiterzuwanderung in den 1960er- und 1970er-Jahren oder der letzten großen Fluchtmigration Anfang der 1990er-Jahre gab es nunmehr von Beginn an das Bewusstsein, dass Integrationsarbeit notwendig sei. Dabei wurden Strukturen aufgebaut und gesetzliche Maßnahmen beschlossen, insbesondere das Integrationsgesetz.

Die Spitzen der Zuwanderung sind überwunden, das zeigen die Zahlen, doch die Mühen der Ebenen der Integration werden Österreich und Europa noch lange Zeit begleiten, sagt Katharina Pabel, die Vorsitzende des Expertenrates für Integration: "Integration ist ein Marathon, kein Sprint. Das gilt für Politik, Verwaltung, die Mehrheitsgesellschaft und natürlich für die Zuwanderer selbst."

"Wichtig ist Integration auf dem Arbeitsmarkt"

Offenheit und Anpassungsfähigkeit garantieren die Weiterentwicklung von Gesellschaftssystemen“, sagt Petra Aigner, Professorin für Soziologie an der JKU.

Wie eine Gesellschaft auf Migration reagiere, sei dabei sehr unterschiedlich, von Offenheit und Neugier bis Ablehnung gebe es unterschiedliche Phasen. Diese Gefühle finde man auf beiden Seiten, bei den Migranten und in der Aufnahmegesellschaft, so Aigner.

Einwanderer erleben anfänglich einen Prozess der Entfremdung, weil sie ihr angestammtes Gefüge verlassen haben. „Das kann bis zu Desorientierung und im Extremfall zu anomischen Verhaltensweisen führen, wo Normen und Wertesysteme der Aufnahmegesellschaft boykottiert werden“, sagt die Universitäts-Professorin und ergänzt: „Die Realität liegt irgendwo in der Mitte. Es finden Resozialisierungsprozesse statt, danach folgen unterschiedliche Formen der Anpassung an die Aufnahmegesellschaft.“

Migration, wie die der Gastarbeiter, die Flucht- und die Asylmigration, aber auch EU-Erweiterungen, führten in Österreich zu einem Anstieg der Diversität ethnisch-kultureller Gruppierung, so Aigner.

In den Aufnahmegesellschaften prägt die Ausrichtung der Migrationspolitik die Integration. „Erfolgreiche Integration ist ein beiderseitiger Prozess.“ Man könne Migranten isolieren oder integrieren. Bei Letzterem sei vor allem die Einbindung in den Arbeitsmarkt ein besonders wichtiges Instrument. „Wir müssen den Migranten die Möglichkeit geben, der Gesellschaft etwas zurückgeben zu können, einen Beitrag leisten zu können“, sagt Aigner: „Das funktioniert am besten über den Arbeitsmarkt.“

