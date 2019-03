In Oberösterreich konnten 26 Prozent die Deutsch-Förderklasse verlassen

WIEN. In den anderen Bundesländern wechselten deutlich weniger Kinder in den Regelunterricht

Seit Oktober gibt es eigene Deutschförderklassen für Kinder mit Sprachdefiziten, nun liegt eine erste Bilanz vor. Bild: APA/BMI/FRANZ SCHABHÜTTL

Seit Oktober gibt es in Österreich eigene Deutschklassen für Kinder, die nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, um dem Regelunterricht folgen zu können. Sie erhalten je nach Schultypus 15 bis 20 Wochenstunden Deutschunterricht, nur Zeichnen, Musik oder Turnen erfolgen im regulären Klassenverband.

Jetzt liegen erstmals die Zahlen aus allen Bundesländern vor: Von 9761 Kindern, die im Herbst in einer Deutsch-Förderklasse anfingen, konnten 1524 nach einem Semester in den Regelunterricht wechseln (16 Prozent).

Oberösterreich fällt dabei besonders auf. Hier fingen im Herbst 1657 Kinder ohne Deutschkenntnisse in 126 Förderklassen an. Nach den Semesterferien hatten 405 Kinder den Umstieg in die normale Klasse geschafft. Damit gibt es 21 Förderklassen weniger.

Während in Oberösterreich 26,3 Prozent der Schüler den Umstieg schafften, waren es im benachbarten Niederösterreich nur 3,6 Prozent. Dort fingen im Vergleich 662 Schüler in einer Deutschklasse an.

Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) wollte die unterschiedliche Wirksamkeit der Deutschförderung nicht beurteilen. "Ich kann nicht davon ausgehen, dass die Schüler in Deutsch-Förderklassen in Oberösterreich so viel sprachbegabter sind als in Niederösterreich", sagte er. Vieles hänge von der Verwaltungspraxis ab.

Unterschiede gibt es dennoch. In Oberösterreich wird im Zweifel ein Sprachtest durchgeführt, um festzustellen, wie gut ein Kind Deutsch beherrscht. In den meisten anderen Bundesländern entscheidet der Schulleiter, ob ein Kind "ungenügend" Deutsch spricht. Das oberösterreichische Modell wird bundesweit ausgerollt: Im nächsten Schuljahr sollen sich alle Schulanfänger mit Sprachdefiziten einem Einstufungstest unterziehen müssen.

Entscheidend ist auch die Schulgröße. In Niederösterreich gibt es viele kleinere Schulen, eine Deutsch-Förderklasse muss erst ab acht Schülern pro Standort eingerichtet werden.

Linz vor Wels

Doch selbst innerhalb Oberösterreichs differieren die Zahlen. In Linz-Stadt und Umgebung konnte jeder dritte Schüler aus der Deutsch-Förderklasse in den normalen Unterricht wechseln, in Wels-Stadt waren es hingegen nur neun Prozent.

Eine Erklärung dafür hat die oberösterreichische Bildungsdirektion noch keine. In den kommenden Wochen wird es deshalb Gespräche mit den Schulleitern und Pädagogen über ihre Erfahrungen mit den neuen Deutsch-Förderklassen geben. Auch organisatorisch bleibt es eine Herausforderung, wenn mitten im Jahr Klassen geschlossen, Stundentafeln geändert und Lehrer neu eingeteilt werden müssen.

Neue Förderung der Nachmittags- und Ferienbetreuung

Die Betreuung der Schüler am Nachmittag und in den Ferien wird auf neue Beine gestellt. Bildungsminister Heinz Faßmann ändert das Bildungsinvestitionsgesetz. Zwischen 2020 und 2022 sollen 203 Millionen Euro dafür aufgewendet werden.

Bereits die rot-schwarze Koalition hatte die „Bankenmilliarde“ für den Ausbau der Ganztagsbetreuung zweckgewidmet. Damit sollte unter anderem die Schaffung von Speisesälen sowie Personal finanziert werden.

Faßmann will künftig auch Horte und die Ferienbetreuung fördern. Die Zahl der Betreuungsplätze für Pflichtschüler soll von 190.000 auf 230.000 steigen. Gefördert werden Schulen, die von 7.00 bis mindestens 16.00 Uhr geöffnet haben und über qualifiziertes Personal verfügen. Zehn Millionen Euro erhalten die Länder für Sozialpädagogen.

