Kritik an Kanzler Kurz wegen Umgang mit Identitären

WIEN. Die Opposition findet die Distanzierungsversuche der FPÖ von den "Identitären" unglaubwürdig und kritisiert Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Vizekanzler Strache, Kanzler Kurz Bild: ROLAND SCHLAGER (APA)

Kurz hatte sich am Wochenende mit der Abgrenzung seines Koalitionspartners zufrieden gezeigt und damit Druck aus den Koalitions-Konflikt um die Kontakte der FPÖ zur rechtsradikalen Gruppe genommen. Für SPÖ und NEOS reicht das allerdings nicht aus.

Die SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz kritisierte am Sonntag die "Absolution" des Bundeskanzlers für seinen Koalitionspartner. "Offensichtlich ist ihm der Koalitionsfrieden zugunsten seiner Wahlkampfspender wichtiger als eine echte Trennlinie zu Identitären", so Schatz in einer Aussendung. Schatz sieht weiterhin Verflechtungen zwischen FPÖ und Identitären auf ideologischer, organisatorischer und personeller Ebene: "Wer das leugnet und nicht sieht, ist naiv oder ignorant." Kurz solle seinen Worten Taten folgen lassen und nicht so tun, als wäre nichts gewesen.

Auch Stephanie Krisper von den NEOS sieht "trotz aller Abgrenzungsversuche deutliche Verstrickungen" zwischen FPÖ und Identitären. Sie verweist diesbezüglich auf die via "Kurier" und "Kleine Zeitung" veröffentlichte Kommunikationsstrategie der Identitären aus 2016, in der FP-nahe Medien wie "unzensuriert", "FPÖ-TV" aber auch Straches Facebook-Account als Verbreitungskanäle zum Aufbau einer "Gegenöffentlichkeit" genannt werden. Kurz seien die engen Kontakte der FPÖ zu Rechtsextremen natürlich bekannt, kritisiert Krisper: "Seine empörte Strenge ist eine unfassbare Scheinheiligkeit! Er weiß ganz genau mit wem er koaliert."

Aktuell ist es um das Verhältnis zwischen FPÖ und Identitären allerdings nicht zum besten bestellt. Identitären-Sprecher Martin Sellner reagierte auf die Absage des Vizekanzlers an seine Organisation empört und erinnerte seinerseits an die seit Jahren bekannte Vergangenheit Straches in rechtsradikalen Kreisen. Via Social Media teilte Sellner ein Foto, das den jugendlichen Strache bei Wehrsportübungen zeigt, beklagte die "Spaltung und Selbstzerfleischung des patriotischen Lagers" und kritisierte, dass ausgerechnet Strache die "Nazikeule" gegen ihn verwende.

Kritik kommt auch von der Jetzt-Abgeordneten Alma Zadic. Die FPÖ sei der "legale Arm der Identitären", deren Agenda die Regierung umsetze. Zadic erinnert etwa an die Ablehnung des UN-Migrationspakts und an die Grenzschutzübung unter dem Identitären-Slogan "ProBorder": "Es wird Zeit statt leerer Worthülsen tatsächlich etwas gegen den ideologischen und personellen Einfluss der Identitären zu unternehmen."

Video: Außenministerin Kneissl spricht über die identitären

Kneissl: Identitäre "inakzeptabel"

Zur Abgrenzung der Bundesregierung von den Identitären sei "wirklich alles gesagt worden", so Kneissl. Diese Bewegung sei "inakzeptabel" und mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar.

Dass die rechtsextreme Gruppierung Einfluss auf die Ablehnung des UN-Migrationspakts durch die Bundesregierung gehabt hätte, wies sie zurück. "Die Identitären haben mir nicht die Hand geführt. Das ist eine Unterstellung, die ich auf schärfste zurückweise", betonte die Außenministerin auf eine entsprechende Frage. Zwar konstatierte sie, dass man den Begriff "regular migration" im Text des UN-Migrationspaktes auch anders als "planmäßige Migration" übersetzen hätte können. Im Außenministerium habe man aber nur die französische und englische Version verwendet und sie selber habe an den Entwürfen "das eine oder andere" verändert.

Hier seien aber auch das Bundeskanzleramt, das Büro des Vizekanzlers und das Innenministerium involviert gewesen. "Das war kein Monopol des Außenministeriums." Teile des UN-Migrationspaktes seien mit dem Regierungsabkommen jedenfalls nicht konform. Sie selbst habe daran gestört, dass das Dokument zum Großteil von "Pflichten der Empfangsstaaten und Rechten der Migranten" spreche, so die Außenministerin. Hier hätte es mehr Balance gebraucht. "Was ich gelernt habe, ist, dass ein derartiger Text viel früher ins Parlament kommen muss", betonte Kneissl.

