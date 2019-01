"Ich erlebe die zwei Gesichter der FPÖ"

WIEN. EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber schließt eine Allianz mit Rechtspopulisten nach der EU-Wahl kategorisch aus. Die OÖ-Nachrichten haben mit ihm im Interview darüber gesprochen.

Weber will "quasi Regierungschef von Europa" werden. Bild: REUTERS/ANDREAS GEBERT

Der Favorit auf das Amt des nächsten Kommissionspräsidenten sieht darin mehr denn je die Rolle eines Regierungschefs von Europa. Nachstehend das Interview mit den OÖ-Nachrichten:

OÖN: Wo sehen Sie mit der Perspektive, nächster Kommissionspräsident zu werden, drei große Themen, um sich in den Köpfen der EU-Bürger wieder zu profilieren?

Weber: Erstens, wir müssen mehr Sicherheit garantieren. Das heißt für mich vor allem Außengrenzschutz, aber auch verstärkter Antiterrorkampf. Das Zweite: Wir müssen den Wohlstand sichern. Da geht es um Handelspolitik,um Innovation und darum, uns vor strategischen Übernahmen zu schützen. Das dritte große Thema ist, dass ich uns Europäern auch mit Projekten das Gefühl geben will, dass wir zu Großem in der Lage sind. Ich habe bei meiner Bewerbungsrede gesagt, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Antwort auf Krebs geben könnten. Wenn wir die Gelder, das wissenschaftliche Know-how, die Datenbanken bündeln, sagen mir die Wissenschaftler, ist es technisch möglich, eine Antwort auf Krebs zu geben.

OÖN: Beim Thema Sicherheit gab es zuletzt um den Ausbau von Frontex größere Differenzen. Wann könnte diese Aufstockung realistischerweise kommen?

Was die Innenminister beschlossen haben, eine Aufstockung erst bis 2025, ist nicht akzeptabel. Ich fand das Ziel der Staats- und Regierungschefs mit 2020 richtig. Die Grundposition ist: Wenn an der Außengrenze Schlepperbanden ihr schlimmes Geschäft betreiben, muss Europa mit Frontex-Beamten dort für Ordnung sorgen. Die Aufgabe eines Kommissionspräsidenten wäre es, in so einer Rolle die Koordinierung besser in die Hand zu nehmen, auch einmal bei den Innenministern aufzutauchen und zu sagen: "Kollegen, bei den Chefs haben wir Folgendes beschlossen. Warum wird das so nicht umgesetzt?".

OÖN: Sie verwenden gerne das Wort Richtlinienkompetenz: Kann man daraus ableiten, dass ein Kommissionspräsident mehr als bisher seine Möglichkeiten nutzen muss, etwas durchzusetzen?

Der Kommissionspräsident ist kein Sekretär des Europäischen Rates. Er ist aus meiner Sicht der gewählte Exekutivvertreter, quasi der Regierungschef Europas. Ich möchte mein Mandat auf einer Mehrheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament gründen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union besteht die Chance, dass ein gewählter Abgeordneter anschließend Kommissionschef wird. Was man aus den nationalen Parlamenten als etwas Selbstverständliches kennt.

OÖN: Werden Sie sich auch um die Unterstützung der rechtspopulistischen, nationalistischen Parteien bemühen?

Nein. Ich trete an, um Europa in eine neue Phase zu führen. Dafür braucht man Partner, die sich klar zum Projekt bekennen. Deshalb kommt es auf die Partnerschaft zwischen den klar proeuropäischen Fraktionen an. Das sind vor allem die Gründungsväter der Union, die Sozialdemokraten, die Liberalen und die Christdemokratie.

OÖN: Müssen Sie nicht auch die FPÖ als eine dieser nationalistischen Parteien, vor denen Sie ja warnen, einordnen?

Die FPÖ sitzt in der ENF-Fraktion neben LePen. Ich erlebe zwei Gesichter der FPÖ: Ich erlebe die Minister, die im letzten Halbjahr Gesetzesarbeit erledigt, ganz normal Europa weiterentwickelt haben. Und dann erlebe ich Gesichter, die Europa verächtlich machen. Deshalb muss sich die FPÖ selbst reflektieren, wo sie hingehört.

OÖN: Gibt es für Sie Unterschiede zwischen der FPÖ und der AfD in Deutschland?

Jedes Land hat seine eigene politische Kultur. Aber die AfD ist mit der FPÖ nicht vergleichbar. Sie ist für den Dexit, marschiert mit Rechtsextremen Seite an Seite. Wenn aber einmal die FPÖ und Salvini über die Schuldenstände in Italien reden, werden wir spannende Diskussionen erleben. Oder wenn Salvini mit Polens Kaczynski über den Umgang mit Russland und Putin spricht. Da muss jedem Bürger klar sein, dass so ein Weg zur Blockade Europas führt.

OÖN: Wo sind für Sie die roten Linien? Viktor Orbáns Fidesz-Partei geht ja für die EVP noch.

Diejenigen, die Europa weiter positiv auf Basis europäischer Werte mitgestalten wollen, sind unsere Partner. Das ist unser Maßstab. Ich möchte darauf verweisen, dass ich und die Kollegen der ÖVP im Europäischen Parlament für das Artikel-7-Verfahren (Rechtsstaatsverfahren, Anm.) über Ungarn gestimmt haben. Es gibt für uns keinen Rabatt in Sachen Grundrechte. Ich will sogar einen Schritt weiter gehen. Ich spreche mich für die Einführung eines unabhängigen Rechtsstaatsmechanismus in Europa aus, der auch Sanktionen bei den Fördermitteln einschließt. Wir wissen, dass der Artikel 7, weil er am Schluss die Einstimmigkeit voraussetzt, nur eine schwache Methode ist, Rechtsstaatlichkeit einzufordern, deshalb müssen wir das überdenken.

OÖN: Wer legt die Regeln dafür fest?

Da sind wir gerade in Diskussion. Entscheidend ist, dass das keine Aufgabe von Parteipolitikern sein kann. Die finale Entscheidung sollte immer in der Hand von unabhängigen Richtern sein.

OÖN: Sie haben gesagt, die FPÖ hat zwei Gesichter. Gilt das nicht auch für die ÖVP, das Gesicht Kurz und das Gesicht Karas?

Nein. Wir sind eine breite Volkspartei. Da gibt es Kräfte, die vielleicht in Europa drängender voranmarschieren als andere. Entscheidend ist, dass wir als Volkspartei immer die Brücke bauen. Das macht uns aus. Ich bin sicher, dass das Paket mit Karas und mit Karoline Edtstadler, die ein klares Signal in Richtung Sicherheitsfragen und Migration abgibt, wirklich für die Breite der EVP steht.

OÖN: Wenn Sie in Österreich wahlberechtigt wären, könnten Sie ja Vorzugsstimmen auf der ÖVP-Liste vergeben: Würden Sie Karas oder Edtstadler wählen?

Wenn ich in Österreich wahlberechtigt wäre, dann würde ich hoffentlich auf der Liste stehen.

OÖN zum Brexit: Muss man nicht doch Nachverhandlungen überlegen, um das Patt aufzulösen?

Nein, der Vertrag wird nicht mehr aufgemacht. Wir können besprechen, wie wir politisch mit dem Vertrag umgehen. Verlängerungsdebatten können wir nur führen, wenn wir von den Briten endlich wissen, in welche Richtung wir verhandeln.

OÖN: Wird es am 29. März zum Austritt kommen?

Ich hoffe auf Klarheit am 29. März. Ich will nach der Europawahl nicht mehr über die Vergangenheit reden. Unsere Tür für Großbritannien bleibt immer offen.

OÖN: Theresa May sucht gerade ihren Plan B. Haben Sie einen, falls Sie doch nicht Kommissionspräsident werden?

Mit diesem Szenario beschäftige ich mich nicht.

Manfred Weber tritt bei der EU-Wahl als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei an. Die EVP ist derzeit die größte Fraktion im Europa-Parlament und liegt in den Umfragen voran.Womit der 47-jährige CSU-Politiker aus Niederbayern beste Chancen hat, für die nächsten fünf Jahre zum neuen Kommissionspräsidenten gewählt und damit Nachfolger von Jean-Claude Juncker zu werden.Weber hat in Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz einen Förderer der ersten Stunde. Er werde im EU-Wahlkampf auch verstärkt auftreten, kündigt er an. Die führenden Bundesländerzeitungen und die Presse nahmen den jüngsten Wien-Besuch Webers bei der Präsentation der VP-Kandidaten am Montag zum Anlass für ein ausführliches Interview. Für die OÖNachrichten stellte Lucian Mayringer die Fragen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema