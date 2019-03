Hofburg-Wahl: Republik fordert Schadenersatz von Wahlleitern

WIEN. Wahlwiederholung kostete den Bund 8,5 Millionen Euro, 14 Wahlbehörden werden belangt. Die FPÖ fordert 3,4 Millionen Euro.

Eine Wahl und ihre Folgen Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Am 1. Juli 2016 schlug ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs hohe Wellen: Erstmals wurde eine Bundespräsidenten-Stichwahl wegen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung aufgehoben.

Drei Jahre hatte der Bund Zeit, auf das Urteil zu reagieren. Gestern verkündete die Finanzprokuratur als Rechtsvertreter der Republik, dass Schadenersatzforderungen an die zuständigen Wahlleiter gestellt werden. In Summe geht es um einen Schaden von 8,47 Millionen Euro, der dem Bund durch die Wahlwiederholung entstanden ist.

Konkret betroffen sind jene 14 Wahlbehörden, die im VfGH-Urteil aufgelistet sind: Innsbruck Land, Südoststeiermark, Stadt Villach, Villach Land, Hermagor, Wolfsberg, Freistadt, Bregenz, Kufstein, Graz Umgebung, Leibnitz, Reutte, Schwaz und Wien-Umgebung. Die Wahlleiter oder deren Stellvertreter hatten bei der Hofburg-Wahl gegen das Gesetz verstoßen, Wahlkarten zu früh geöffnet oder Sitzungsprotokolle gefälscht.

Sie erhielten nun ein Aufforderungsschreiben der Republik: Darin steht bereits eine konkrete Summe. Wie hoch sie ist, wollte die Finanzprokuratur nicht beziffern, es dürfe aber nicht die Existenzgrundlage gefährdet werden.

Der Anwalt des betroffenen Villacher Bürgermeisters Günther Albel, Meinhard Novak, sprach von 36.000 Euro. Albel will die Summe nicht zahlen, sondern den Rechtsweg beschreiten, so sein Anwalt. Der betroffene Freistädter Wahlleiter wollte nicht Stellung beziehen. Bei den Wahlleitern handelt es sich um politische Funktionäre oder berufsmäßig ernannte Leiter von Verwaltungsbehörden, also Beamte. Nicht belangt werden die Beisitzer.

Atypisches Vorgehen

Oberösterreichs Landesamtsdirektor Erich Watzl sieht das Vorgehen der Finanzprokuratur als "atypisch" an: Es sei ungewöhnlich, dass nach dem Organhaftpflichtgesetz der Einzelne direkt zum Ersatz aufgefordert werde und nicht die Länder informiert werden. "Wir werden die Sachlage und die Forderungen genau prüfen", sagte Watzl.

FP-Prozess nächste Woche

Um Schadenersatz rund um die Hofburg-Wahl prozessiert auch die FPÖ. Sie hatte die Stichwahl 2016 erfolgreich vor dem VfGH angefochten. Die Wahlwiederholung habe Kosten von 1,65 Millionen Euro beschert, die Verschiebung der Wahl wegen defekter Wahlkuverts weitere 1,75 Millionen. Geld, das die FP von der Republik zurückfordert. Der Prozess findet am 5. April statt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema