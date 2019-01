Herbstferien: Faßmann plant Vorstoß für bundeseinheitliche Regelung

Herbstferien einheitlich. Alle haben in der selben Woche ihre Ferien.

Die Eltern nehmen sich Urlaub und fahren in Österreich in die Ferien ist doch so praktisch? Für wen ist es eigentlich praktisch?



Anfrage beim Tourismusbüro des Urlaubsortes:

"Nein leider, genau diese Woche sind wir ausgebucht, nächste Woche und die Woche Vorher haben wir noch Zimmer für Ihren Urlaubswunsch."



Ja, alles wird von Wien aus gesteuert. So ist es eben wenn das praktische Denken bei Entscheidungen fehlt.