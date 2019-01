Herbstferien: Entfallen die freien Dienstage nach Ostern und Pfingsten?

WIEN. Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) legt zwei Varianten für die Herbstferien vor.

Die Regierung will Herbstferien einführen – aber wie, darüber wird noch gerätselt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Sind die Sommerferien zu lang?" und "Braucht es Herbstferien?" – diese beiden Fragen tauchen in der bildungspolitischen Debatte seit Jahren immer wieder auf. Frage zwei hat die türkis-blaue Koalition im Regierungsprogramm beantwortet: Dort ist die Einführung von Herbstferien von 26. Oktober bis 2. November vorgesehen.

Trotz Grundsatzentscheidung ist der Weg dorthin für Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) kein leichter. Nach zahlreichen Gesprächsrunden mit Eltern-, Schüler-, Lehrer- und Ländervertretern ist er einigermaßen ernüchtert: "Ich bin zu einer Lösung bereit, aber es gibt keinen annähernden Konsens für eine bestimmte Lösung", sagt er. Alle Beteiligten hätten unterschiedliche Vorstellungen, auf welche freien Tage im Abtausch für die Herbstferien verzichtet wird. Denn zusätzliche unterrichtsfreie Zeiten soll es nicht geben.

Faßmann stellt nun zwei Varianten erneut zur Diskussion – und keine davon beinhaltet die Kürzung der Sommerferien. Diese Debatte wird also wohl bleiben.

Variante eins der Herbstferien sieht eine bundesweit einheitliche Regelung vor. Gestrichen werden fix die freien Dienstage nach Ostern und Pfingsten, der Rest der Herbstferien wird über die schulautonomen Tage sichergestellt. Die Schulen verlieren hier also ihren bisherigen Spielraum bei den freien Tagen, wie viel, hängt davon ab, wie die Feiertage fallen (Details siehe Kasten).

Variante zwei wäre, die Entscheidung den Bundesländern zu überlassen. In diesem Fall blieben die freien Dienstage nach Ostern und Pfingsten unangetastet, die Bildungsdirektionen könnten per Verordnung nur die schulautonomen Tage zu Herbstferien zusammenziehen – oder auch darauf verzichten.

Diese Variante könnte freilich zu neun unterschiedlichen Regelungen führen. Die schon jetzt bestehende Möglichkeit, per Landesgesetz die schulautonomen Tage für Herbstferien zu verwenden, hat bisher nur Vorarlberg genutzt.

"Gordischer Knoten"

Eine Präferenz für eines der beiden Modelle will Faßmann nicht erkennen lassen. Er hofft, dass sich durch seine Vorschläge doch noch eine Konsensvariante herauskristallisiert. Auf Länderseite wäre das die bundesweit einheitliche Regelung, heißt es nach den Gesprächen im Ministerium. Schülervertreter würden lieber auf einen Teil der Sommerferien statt auf schulautonome Tage verzichten, unter Elternvertretern gibt es keine einheitliche Meinung.

"Es wäre schön, wenn wir diesen gordischen Knoten in Österreichs Ferienpolitik lösen könnten", sagt Faßmann. Ob sich die Umsetzung noch für den heurigen Herbst ausgeht, ist offen. Spätestens 2020 soll die Neuregelung aber in Kraft treten.

Schulautonome Tage und Herbstferien

Derzeit gibt es an Österreichs Pflichtschulen vier und an den höheren Schulen fünf schulautonome Tage. Zwei davon werden schon jetzt von den neun Bildungsdirektionen in jedem Bundesland festgelegt. In Oberösterreich sind dies im heurigen Jahr die Freitage nach den Feiertagen Christi Himmelfahrt und Fronleichnam.

Für die Herbstferien braucht es, je nachdem wie die Feiertage fallen, zwischen drei und fünf schulfreie Tage. Bei Faßmanns Variante eins blieben den Schulen also in den meisten Jahren noch einige autonome Tage übrig, bei Variante zwei müsste an den Pflichtschulen alle sieben Jahre ein zusätzlicher freier Tag gegeben werden.

