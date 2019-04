Hass im Netz: 2020 kommt die Registrierungspflicht

WIEN. Österreich soll das erste EU-Land werden, in dem Facebook und Co. Namen und Adressen ihrer Poster speichern müssen.

Die Regierung verteidigt ihr "digitales Vermummungsverbot" gegen Kritik von Datenschützern und Opposition. Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Bundesregierung habe als "Vorreiter" in der EU den Entwurf für ein "digitales Vermummungsverbot" in Begutachtung geschickt, sagte Medienminister Gernot Blümel (VP) gestern nach dem Ministerrat. Gemeint ist ein Gesetz, das Nutzer von Internetforen, ob bei Facebook, Twitter oder etwa Zeitungen, verpflichtet, sich mit Namen und Adresse zu registrieren.

Postings können dann zwar wie bisher unter Pseudonymen ("Nicknames") verfasst werden. Ab 2020 sollen Behörden aber etwa bei Hasspostings die Möglichkeit haben, auf die Daten der Nutzer zuzugreifen. Aus diesem Grund müssen bis dahin auch Internet-Riesen wie Facebook einen Zustellungsbevollmächtigten für Österreich nennen.

Dieses "Gesetz für Sorgfalt und Verantwortung im Netz" sei notwendig, weil künftig auch im digitalen Raum Vergehen ausforschbar sein müssen, "die in der analogen Welt strafbar sind", sagte Blümel. Gelten soll das Gesetz für alle Online-Plattformen, die entweder ab 100.000 User oder 500.000 Euro Jahresumsatz haben oder mehr als 50.000 Euro an Presseförderung beziehen. Kleinere Medien sind ausgenommen, weil man "Startup-Gründungen" nicht behindern wolle, argumentierte Blümel. Womit allerdings auch Webplattformen, die schon seit geraumer Zeit am Markt sind, wie die FP-nahe "Unzensuriert.at", nicht betroffen sein würden.

Aus der Opposition und seitens einiger Betroffener gab es Kritik. Eine "Ausweispflicht" eigne sich nicht zur Bekämpfung von Hass im Netz, senke aber die Attraktivität des Digitalstandortes, befanden die Internet Service Providers (ISPA). Experten verwiesen auch auf eine ähnliche Regelung in Südkorea, die gescheitert sei, weil dort Hacker in die Server von Online-Medien eingedrungen seien und millionenfach Daten gestohlen hätten.

"Grenzüberschreitung"

Christof Tschohl von der Grundrechts- und Datenschutz-NGO epicenter.works sprach von einer "massiven Grenzüberschreitung", die zur "Totalüberwachung" führen könne. Jetzt werde auf nationaler Ebene erlaubt, was bisher durch E-Privacy verboten wurde und auch dem Datenschutzgrundrecht widerspreche.

Für den SP-Abgeordneten Mario Lindner geht das Regierungsprojekt am Problem vorbei. Schon jetzt würden Hasspostings regelmäßig unter dem echten Namen abgesetzt, was auch aktuelle Beispiele in Österreich zeigen würden. Claudia Gamon, EU-Spitzenkandidatin der Neos, schlägt in die gleiche Kerbe. Für sie ist das Gesetz "bestenfalls undurchdacht, schlimmstenfalls ein Angriff auf das freie Internet".

1 Kommentar Fragender (7519) 11.04.2019 00:24 Uhr Mit der perversen Regelung kann Frau Maurer weiter obszön beflegelt werden und uriniert.at - Trolle können ungehindert weiterhetzen und Lügen udn Verleumdung verbreiten.



Dafür werden alle anständigen und ehrlichen Bürger aus großen Foren unter Generalverdacht gestellt und der totalen Überwachung ausgeliefert....



Das dient wohl mehr den faschistoiden Phantasien so mancher Mächtiger als dem Kampf gengen Hass im Netz.... Antwort schreiben

