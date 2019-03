Haslauer verteidigt Regierung: "Kein Mensch will eine Große Koalition"

SALZBURG. Der Salzburger Landeshauptmann lobt das Tempo und die umgesetzten Reformen.

Die Diskussion über die Sicherungshaft laufe "unsachlich", sagt Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Bild: AP

"Mehr Gelassenheit" fordert der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP) in der Bewertung der Regierungsarbeit – auch in der eigenen Partei. Das bürgerliche Unbehagen mit der Ausländerpolitik von Türkis-Blau kommt laut Haslauer auch daher, dass die ÖVP eine "schwierige, sehr individuelle Anhängerschaft" mit einem "Sammelsurium an Meinungen" habe.

Haslauer spricht nicht direkt an, wessen Meinungen er damit genau meint. Aber vor allem ehemalige ÖVP-Politiker wie Reinhold Mitterlehner haben sich in der Frage der Abschiebung von Asylwerbern, die eine Lehre machen, positioniert. Viele VP-Bürgermeister äußern sich ähnlich, jedoch nicht öffentlich. Zu einem der lautesten Kritiker der Asylpolitik ist der ehemalige Flüchtlingskoordinator der Regierung, Christian Konrad, geworden. Die ÖVP lasse sich in dieser Frage zu sehr von der FPÖ leiten, meinte Konrad am Wochenende. Bei einer Integrationsenquete am Samstag kritisierten auch der katholische Kardinal Christoph Schönborn, der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), Ümit Vural, sowie Ex-Diakonie-Direktor Michael Chalupka die Feiertagsregelung, den Umgang mit Religionsfreiheit und die Asylpolitik.

"Koalition ist alternativlos"

Dass die FPÖ immer wieder Druck für ein schärferes Vorgehen gegen Ausländer und Flüchtlinge macht, beschreibt auch der Landeshauptmann als "bekanntes Phänomen in der politischen Praxis, dass Probleme oft nicht gelöst, sondern zu politischen Zwecken ausgebeutet werden". Man solle von dem Thema "auch mal wieder ein bisschen wegkommen", da ohnehin schon viel getan wurde und die Flüchtlingszahlen zurückgehen. Insgesamt jedoch lobt Haslauer die Regierung. Außerdem sei die Koalition "wirklich alternativlos", denn: "Kein Mensch will momentan eine Große Koalition." Die FPÖ dürfe man nicht auf einzelne Sager reduzieren, die Minister würden gute Arbeit leisten: "Jede Woche wird ein Thema angegangen, erledigt, weiterentwickelt. Das Tempo ist erstaunlich."

Mit der Reform der Mindestsicherung ist Haslauer zufrieden. Vor allem deshalb, weil es nun eine bundeseinheitliche Regelung gibt: "Damit wird Mindestsicherungstourismus verhindert."

Bei der umstrittenen Sicherungshaft sei die Diskussion "unsachlich". Rechtsstaatliche Bedenken hat Haslauer, selbst Jurist, nicht. "Die einen sehen darin – mit einem fast naiven Zugang – die Lösung aller Probleme, die anderen eine extreme Gefährdung des Rechtsstaates. Wenn man zu den Fakten kommt, wird man feststellen, dass die Sicherungshaft für Asylwerber europarechtlich zulässig ist." Er selbst ist "mit richterlichem Beschluss und kürzestmöglicher Dauer" für eine Sicherungshaft.

Den Kontakt zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung lobt Haslauer ausdrücklich. Auch dazu hat es in der ÖVP schon andere Stimmen gegeben. Der Salzburger Landeshauptmann bewertet die Kommunikation mit Bundeskanzler Sebastian Kurz aber als "völlig unkompliziert" und "leicht herzustellen". Dies sei ein "echter Qualitätssprung in der Zusammenarbeit".

Stichwahl Salzburg

In elf Salzburger Gemeinden gehen die Kommunalwahlen 2019 erst am Sonntag, den 24. März, zu Ende: Dort kam keiner der Bewerber um das Bürgermeisteramt im ersten Durchgang am 10. März auf über 50 Prozent. Jeweils die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen stellen sich nun der Stichwahl.

Offen ist das Rennen auch in den größten Städten des Landes, Salzburg und Hallein.

In der Landeshauptstadt stehen der amtierende Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und sein roter Stellvertreter Bernhard Auinger im Finale.

