Hartinger-Klein verspricht Recht auf Papamonat

WIEN. Sozialministerin kündigt auch Erhöhung des Pflegegeldes an.

Im Papamonat wird kein Gehalt bezogen, es gibt einen „Familienzeitbonus“ in der Höhe von 700 Euro. Bild: Colourbox

Zwei unerwartete Ankündigungen machte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) in der gestrigen ORF-"Pressestunde": einen Rechtsanspruch auf den Papamonat und die Erhöhung des Pflegegeldes schon ab Stufe drei. Ersteres werde es auch in der Privatwirtschaft "so rasch als möglich" geben. Das habe man bereits mit dem Koalitionspartner ÖVP besprochen, sagte Hartinger-Klein. Sie zeigte sich überzeugt, dass man dafür auch die Wirtschaft gewinnen könne. Immerhin sei der Papamonat unbezahlt, da es 700 Euro Kindergeld vom Staat gibt.

Die Wirtschaftskammer zeigte sich in einer ersten Reaktion skeptisch, weil ein Papamonat vor allem in kleineren oder mittleren Betrieben schwierig sei. Applaus kam hingegen von der Arbeiterkammer.

> Video: Beate Hartinger-Klein, FPÖ-Bundesministerin, in der Pressestunde

Eine weitere Ankündigung der Ministerin betraf das Pflegegeld. Eine Erhöhung schon ab Stufe drei sei ebenfalls bereits mit der ÖVP vereinbart. Bei der Frage nach der Finanzierung der Pflege in Zukunft legte sich die Sozialministerin nicht fest. Zu den beiden Varianten – Versicherung oder Steuern – hat Hartinger-Klein eine Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnis man noch abwarten will.

> Video: Beate Hartinger-Klein zum Thema Pflege

Auch zum Ärztemangel habe man eine Studie in Auftrag gegeben, aber für Hartinger-Klein steht fest, dass man mehr Kassenarztplanstellen schaffen muss. Im ländlichen Bereich brauche es besondere Anreize: "Ich werde mir jede Region genau ansehen, warum keiner dort hingehen will." Zum Thema Mindestsicherung sagte die Sozialministerin, es werde noch einen "Feinschliff" geben, der vor allem die Erläuterungen und Erklärungen des neuen Gesetzes betrifft. Für Familien sieht Hartinger-Klein keinen Änderungsbedarf: "Die Neuregelung bringt keine Härten bei Kindern."

> Video: Beate Hartinger-Klein zum Ärztemangel

Der Zusammenarbeit mit der ÖVP gibt die Ministerin die Note "fast eins". Bei aller öffentlichen Harmonie gebe es schon "Diskussionen hinter verschlossenen Türen". Dass Kritiker der Regierung "soziale Kälte" attestieren, sei nicht nachvollziehbar, so die Ministerin: "Ich muss nicht Wärme ausstrahlen. Ich bin die Wärme, weil mir Menschen wichtig sind."

> Video: Beate Hartinger-Klein zum Koalitionsklima

Kassenfusion: Personalspekulationen

Noch gibt es die neue Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) als Fusion der bisherigen Länder-Gebietskrankenkassen, nur auf dem Papier. Dennoch wird schon spekuliert, wer ab 2020 Generaldirektor des Kassenriesen werden soll. Als Favorit gilt Bernhard Wurzer, Vertrauter von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und derzeit stellvertretender Generaldirektor im Hauptverband. Als Alternative wird PVA-General Winfried Pinggera genannt. Als Kandidat für die Spitze des künftigen Dachverbandes über alle Sozialversicherungen kursiert der Name des Welser ÖVP-Stadtrates Peter Lehner. Er ist auch Vize-Obmann der PVA.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema