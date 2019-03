Grüne/Jetzt: Kogler schließt Fusion aus

WIEN. Nach Angebot von Peter Pilz für gemeinsames Antreten bei der EU-Wahl.

Voggenhuber, Kogler Bild: APA

"Hier in Österreich gibt es eine Grüne Partei", einen Zusammenschluss mit dem von Peter Pilz gegründeten Ableger Liste Jetzt werde es deshalb nicht geben. Mit dieser Klarstellung hat am Freitag der Grüne Bundessprecher und EU-Spitzenkandidat Werner Kogler alle Spekulationen bis hin zu einer Wiedervereinigung vorerst beendet.

Dass diese davor überhaupt entstanden sind, hatte Kogler selbst mit befeuert. Bei einer "Elefantenrunde" zur EU-Wahl im ORF-Radio, unter anderem mit Jetzt-Kandidat Johannes Voggenhuber, hat Kogler am Dienstag von einem bevorstehenden Treffen mit Pilz gesprochen. Wenn auch mit dem Nachsatz, dass er die Chance für eine Kooperation als "gering" einschätze. Zeit dafür wäre bis 12. April, dann müssen die Kandidatenlisten der wahlwerbenden Parteien verbindlich gemeldet werden.

In einem Gespräch, das die OÖNachrichten knapp vor Koglers Absage mit Pilz geführt haben, bestätigte der Jetzt-Gründer, dass ihm eine Zusammenarbeit mit den Grünen ein wichtiges Anliegen sei. Sein Appell an die ehemaligen Parteifreunde: "Während die organisierte Rechte die Macht übernimmt und Europa zerstört, beschäftigt sich die Linke nur mit sich selbst." Er hielte deshalb eine gemeinsame Plattform "für sehr gescheit". Mit der Liste Jetzt habe man ohnehin "ein Erweiterungsprojekt und nicht die nächste linke Kleinpartei" gründen wollen.

Die Einladung zum gemeinsamen Antreten bei der EU-Wahl am 26. Mai an die Grünen sei aber schon von Voggenhuber gekommen. Dazu müsse man wissen, so Pilz, dass "die Grünen davor Voggenhuber die Spitzenkandidatur angeboten haben", dieser aber abgelehnt habe, weil er kein Parteikandidat sein wollte. (luc)

