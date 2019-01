Gewaltschutz: Debatte und zwei Anträge im Landtag

Die Zahl der Wegweisungen hat sich in Oberösterreich seit 2006 mehr als verdoppelt. Bild: colourbox.com

LINZ. Angesichts der Gewalttaten gegen Frauen in jüngster Zeit hat die FPÖ eine Aktuelle Stunde bei der Landtagssitzung am Donnerstag beantragt. "Wir dürfen die Augen nicht vor den Tatsachen verschließen und müssen die Dinge beim Namen nennen", sagt FP-Klubobmann Herwig Mahr. "Geeignete Maßnahmen sind längst überfällig."

Als Beispiel nennt er Verschärfungen im Straf- und Asylrecht, den Ausbau von Frauenhäusern sowie das Vorgehen gegen Zwangsehen und Genitalverstümmelungen. Man habe die Verpflichtung, entgegenzuwirken, betont Mahr.

Dass die Aktuelle Stunde den sehr umfangreichen Titel "Frauen schützen – Werte respektieren – Heimat bewahren. Gemeinsam für ein sicheres Oberösterreich" trägt, nennt Gottfried Hirz, Klubobmann der Grünen, "befremdlich". Denn: "Die grauenhaften Verbrechen an Frauen in einen Topf mit einer Wertedebatte und Heimatschutz zu werfen, ist waghalsig und hinterlässt einen mehr als schalen Beigeschmack." Grundsätzlich trage man aber den entsprechenden Resolutionsantrag an die Bundesregierung mit.

Der SPÖ wiederum ist dieser Antrag zu wenig. "Einiges, unter anderem der Ausbau der Frauenhäuser, ist Landeskompetenz", sagt SP-Frauensprecherin Sabine Promberger. Zusätzlich zu dem Vier-Parteien-Antrag an den Bund stellt die SP auch einen Antrag auf Maßnahmen, die von der Landesregierung umzusetzen sind. "Frauen-Landesrätin Christine Haberlander muss aktiv werden", so Promberger.

Doch Haberlander scheine wenig Interesse an Frauenpolitik zu haben, kritisiert die SPÖ. Ein Zeichen dafür sei, dass "die Landesrätin nie Zeit" habe, in den entsprechenden Unterausschuss zu kommen, "um all das zu besprechen".

"Noch kein Termin"

Haberlander hingegen spielt den Ball zurück an die SPÖ: "Zuständig für Gewaltschutz ist SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer." Und ihre Teilnahme an der Sitzung des Ausschusses, in der es um den Ausbau der Frauenhäuser gehen werde, habe sie bereits angekündigt, so Haberlander. Der Termin stehe allerdings noch nicht fest.

Über den Handlungsbedarf ist man sich einig. Allein die Zahl der Betretungsverbote in Oberösterreich hat sich seit 2006 von 636 auf 1319 im Jahr 2017 mehr als verdoppelt. (eiba)

