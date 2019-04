Geheimdienste: Kurz nimmt Kickl an die Kandare

WIEN. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) will eine rasche Reform der Geheimdienste. Sie sollen direkt an die Regierungsspitze berichten. Dem Innenminister und dem Verteidigungsminister droht ein Machtverlust.

Es ist ein deutliches Signal an den Koalitionspartner: Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) will die Berichtspflichten der Nachrichtendienste ändern. Ein Sprecher des Kanzlers bestätigte entsprechende Pläne. Künftig sollen das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), das Abwehramt und das Heeresnachrichtenamt auch an den Bundeskanzler und den Vizekanzler Informationen weitergeben. Bisher waren die Geheimdienste ihrem jeweiligen Minister gegenüber zur Auskunft verpflichtet.

Der Kanzler zieht damit die Konsequenzen aus den jüngsten Verbindungen des Christchurch-Attentäters nach Österreich und zu den Identitären. In der Volkspartei geht man davon aus, dass die FPÖ die Pläne auch im eigenen Interesse mittragen werde.

Für Innenminister Herbert Kickl (FP), der zuletzt durch seinen einstigen Auftritt bei den Identitären in Erklärungsnotstand gekommen war, ist es eine Brüskierung. Doch die Freiheitlichen können gegen den drohenden Machtverlust von Innen- und Verteidigungsminister wenig tun. Denn schon im Regierungsprogramm wurden eine entsprechende Berichtspflicht der Nachrichtendienste an die Regierungsspitze sowie die Installierung eines unabhängigen Rechtsschutzbeauftragten vereinbart.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte bei der Regierungsbildung Bedenken gehegt, dass künftig alle drei Nachrichtendienste bei zwei FP-Ministerien (Inneres und Verteidigung) angesiedelt sein sollen. Damit die „unbegründete Sorge“ nicht weiter bestünde, würden die Nachrichtendienste auch gegenüber dem Kanzler und dem Vizekanzler eine Berichtspflicht erhalten, erklärte FP-Obmann Heinz-Christian Strache damals bei der Präsentation des Regierungsübereinkommens. Doch bisher wurde das Vorhaben nicht in die Tat umgesetzt. Vom Kanzleramt hieß es im Vorjahr, es sei ein „sensibles Thema“, bei dem die rechtliche Grundlage sorgfältig geprüft werden müsse.

Gebündelt werden sollen auch die bisher zersplitterten Kompetenzen der Rechtsschutzbeauftragten, die sich derzeit auf das Innen-, Verteidigungs-, Justiz- und Finanzministerium verteilen. Hier soll es eine unabhängige Stelle beim Bundeskanzler und Vizekanzler geben.

