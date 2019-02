Gehalts-Abschluss bei Sozialbetrieben kostet das Land 14 Millionen Euro

LINZ/WIEN. Nach dreitägigen Warnstreiks in der Vorwoche und einem 17-stündigen Verhandlungsmarathon bis in die gestrigen frühen Morgenstunden war es so weit: Arbeitgeber und Gewerkschaft einigten sich auf einen Kollektivvertrags-Abschluss für die 100.000 Beschäftigten in der Sozialwirtschaft (20.000 in Oberösterreich).

3,2 Prozent Gehaltsplus und ein zusätzlicher Urlaubstag bei zwei Jahren Betriebszugehörigkeit für 100.000 Beschäftigte.

Die Kernpunkte: 3,2 Prozent Gehaltserhöhung und ein zusätzlicher Urlaubstag ab zwei Jahren Betriebszugehörigkeit.

Weil die privaten Sozialbetriebe zu zwei Dritteln von Ländern und Gemeinden finanziert werden, schlägt der Abschluss auf die öffentlichen Haushalte durch. Insgesamt kostet er das Land Oberösterreich mindestens 14 Millionen Euro im Jahr. Davon sind heuer vier Millionen Euro noch nicht budgetiert, weil das Land im Voranschlag 2019 mit 2,5 Prozent Gehaltsplus und keinem zusätzlichen Urlaubstag rechnete.

Heuer reichen die Rücklagen

"Die Mehrkosten können vom Sozialressort getragen werden", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Es gebe noch nicht ausgeschöpfte Budgetmittel aus 2018. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) bestätigt, dass man heuer auf Rücklagen zurückgreife. "Der Abschluss wirkt sich aber auch auf die Jahre danach aus. Da werde ich mit Finanzreferent Stelzer diskutieren müssen", sagt Gerstorfer. Die derzeit vereinbarten drei Prozent Sozialbudget-Erhöhung pro Jahr würden wahrscheinlich nicht mehr reichen. Dazu heißt es aus dem Büro Stelzer: "Was 2020 und 2021 betrifft, wird es rechtzeitig und wie gewohnt Gespräche im Zuge der Budgeterstellung geben." Derzeit beträgt das Sozialbudget 557 Millionen. Beide Politiker betonen, es sei gut, dass die langwierigen Verhandlungen in der Sozialwirtschaft zu einem positiven Ende gekommen seien.

Vom Abschluss profitieren Pflegekräfte, Mitarbeiter in Behindertenhilfe, Senioren- und Jugendbetreuung sowie Gesundheitswesen, die in Organisationen wie der SP-nahen Volkshilfe, dem VP-nahen Hilfswerk und der Lebenshilfe beschäftigt sind. Geeinigt hat man sich auch auf eine Zulage für kurzfristiges Einspringen, Anspruch auf Altersteilzeit, Umkleide- als Arbeitszeit, mehr Planungssicherheit in Dienstplänen und bessere Bezahlung für geteilte Dienste.

Bei Arbeitszeit "dranbleiben"

Barbara Teiber, Vorsitzende der Privatangestellten-Gewerkschaft GPA, spricht von einem "sehr guten Abschluss, aber bei der Arbeitszeit wollten wir mehr". Da werde man "dranbleiben". Wie berichtet, hatte die Gewerkschaft eine 35-Stunden-Woche und eine sechste Urlaubswoche gefordert.

Man habe "eine faire und großzügige Lösung" gefunden, "die auch – und das ist uns besonders wichtig – die Versorgung jener 500.000 Menschen sicherstellt, die täglich unsere Hilfe brauchen", sagt der Vorsitzende der Sozialwirtschaft, Erich Fenninger.

Laut dem Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, Kärntens Peter Kaiser (SP), wird es wegen des Abschlusses in manchen Ländern Nachtragsbudgets und Einsparungen an anderer Stelle brauchen. Dass man nicht direkt am Verhandlungstisch sitze, kritisiert die steirische Soziallandesrätin Doris Kampus (SP). (az)

