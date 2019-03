Ganztagsschule verfehlt ihren Zweck: Benachteiligte Schüler in der Unterzahl

WIEN. Nationaler Bildungsbericht 2018: Schule fördert Ungleichheiten in mehrfacher Hinsicht

In Ganztagsschulen sind vor allem Kinder aus höheren sozialen Schichten, auch die Klassenzusammenstellung verfestigt Ungleichheiten. Bild: APA/DPA/JONAS GÜTTLER

Der "Nationale Bildungsbericht" gibt alle drei Jahre einen Überblick über Zustand und Erfolg des Bildungssystems. Im gestern für 2018 veröffentlichten Bericht, an dem 72 Experten mitgearbeitet haben, sticht eines hervor: Dem Bildungssystem gelingt es nach wie vor nicht, mehr Chancengleichheit zu schaffen. Das zeigt sich gleich auf mehreren Ebenen.

Beispiel Ganztagsschule: Diese sollte nicht nur eine Antwort auf die Vereinbarkeit von Job und Familie sein, sondern auch einen pädagogischen Effekt – Förderung für Kinder aus benachteiligten Schichten – haben. Insgesamt waren 2016/17 rund 17 Prozent aller Schüler in schulischer Nachmittagsbetreuung. In der vierten Volksschulklasse besuchte eine solche jedoch jedes zweite Kind mit sehr hohem sozioökonomischen Status, aber nur 37 Prozent der Kinder mit sehr niedrigem sozioökonomischen Status. Auch Schüler mit Migrationshintergrund und nichtdeutscher Alltagssprache sind seltener in einer Ganztagsschule, besonders in städtischen Gebieten.

"Dies läuft dem Ziel einer kompensatorischen Wirkung entgegen", heißt es im Bericht. Noch einen Aspekt, der dem Förderziel widerspricht, macht Bildungsforscher Ferdinand Eder von der Uni Salzburg aus: "Wenn man einen pädagogischen Effekt will, braucht es eine Fünf-Tage-Ganztagsschule." Mehr als 90 Prozent der Schüler wären aber nur tageweise in Nachmittagsbetreuung.

Ein weiteres Problemfeld beim Ausgleich von Unterschieden wurde erstmals untersucht: die Zusammenstellung von Klassen und die Zuteilung von Lehrern. Zwar musste hier zum Teil auf Datenmaterial aus den früheren Hauptschulen zurückgegriffen werden, doch am System habe sich auch durch die Neuen Mittelschulen nichts geändert, so die Autoren.

Was sich zeigte: Je höher der Anteil an Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache, umso eher wurden sie von wenig erfahrenen oder sogar fachfremden Lehrern unterrichtet. "Das Prinzip, dass die besten Lehrer die schwierigsten Schüler unterrichten, gilt hier nicht", analysiert Eder. Zudem gebe es eine "negative Segregation" nicht nur aufgrund der Einzugsgebiete einzelner Schulstandorte, sondern auch durch die Bildung "schwächerer und stärkerer" Klassen direkt an Schulen. Das passiere zum Teil durch Schwerpunktklassen oder Elternwünsche. Ein positiver Einfluss durch bessere Klassenkameraden fehle dadurch häufig.

Für Martin Netzer, Generalsekretär im Bildungsministerium, ist dieser mangelnde Chancenausgleich ein "sehr alarmierender Befund". Bei den Ganztagsschulen sollen zusätzliche Plätze Abhilfe schaffen, zudem soll die etwa in Wien bestehende Bevorzugung von Kindern mit zwei berufstätigen Eltern fallen. Bei der Klassen- und Lehrerzuteilung "müssen wir genauer hinschauen", so Netzer.

Gleiche Ausbildung garantiert nicht gleiches Gehalt

Dass das Bildungssystem Ungleichheiten verfestigt, zeigt sich nicht nur während der Schullaufbahn, sondern auch nach Bildungsabschlüssen. Interessant ist der Gehaltsvergleich männlicher und weiblicher Absolventen. Zwar gilt für beide: je höher die Ausbildung, desto höher das Gehalt. Doch vom Pflichtschul- bis zum Uni-Abschluss gilt auch: Männer verdienen mehr als Frauen. Der Vergleich des Netto-Stundenlohns von 40-Jährigen in ganzjähriger Vollzeitbeschäftigung zeigt: Männer kommen im Schnitt auf 11,1 bis 21,1 Euro, Frauen auf 9,5 bis 18,3 Euro.

Je höher das Bildungsniveau, umso größer die Geschlechterdifferenz. Und nicht einmal die Wahl männerdominierter Berufe nutzt Frauen, im Gegenteil: So verdient ein Mann mit Uni-Abschluss im Bauwesen rund vier Euro mehr Stundenlohn als eine Frau mit gleichem Abschluss. Im Schnitt hat ein männlicher HTL-Absolvent denselben Stundenlohn wie eine Uni-Absolventin.

Für den Generalsekretär im Bildungsministerium, Martin Netzer, ist „auch die Wirtschaft gefordert“, Frauen in Männerberufen müssen „Normalität“ werden.

