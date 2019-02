Freundlicher Empfang für den "jungen Kerl" aus Österreich

WASHINGTON. Kanzler Kurz als erster Regierungschef seit 13 Jahren im Weißen Haus zu Gast. Trotz vieler Meinungsverschiedenheiten gab es freundliche Gesten.

Der heftige Schneefall, der Washington am Mittwoch Vormittag in eine Winterlandschaft verwandelt hatte, war am frühen Nachmittag in Regen übergegangen, die Temperaturen aber immer noch nahe am Gefrierpunkt.

Umso freundlicher war der Empfang, den US-Präsident Donald Trump Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) vor dem Weißen Haus bereitete. Ohne Mantel wartete Trump vor dem Westflügel auf das Vorfahren von Kurz’ Konvoi, nach einem kurzen Handschlag geleitete er den Gast zunächst zur traditionellen Gästebucheintragung im Roosevelt Zimmer und dann direkt ins Oval Office. "Sie sind ein sehr junger Kerl", gab sich Trump vor versammelter Menge von amerikanischen und österreichischen Journalisten Kurz gegenüber gleich einmal jovial.

"Wir sind ein kleines, aber ökonomisch starkes Land. Sie würden sagen ‘a great country’", machte Kurz in Richtung Trump Werbung für Österreich. Der nahm den Ball auf und lobte die "großartigen Beziehungen" der beiden Länder. Da störte es auch kaum, dass ein US-Reporter ‘Austria’ wieder einmal mit ‘Australia’ verwechselte.

Für Medienfragen blieb wenig Zeit, war doch der Zeitplan knapp: 15 Minuten waren ursprünglich für das Vier-Augen-Gespräch anberaumt.

Eingelöstes Versprechen

Kurz hatte das Treffen vorab verteidigt: Es gebe sehr viele Themen, "wo wir unterschiedlicher Meinung sind", verwies er etwa auf den Handelskrieg der USA mit der EU oder den Iran-Atomdeal, "aber auch deshalb oder gerade deswegen sollte man Gespräche führen".

Die gingen über das kurze Tête-à-Tête von Kurz und Trump hinaus: Parallel tagten die jeweils zehnköpfigen austro-amerikanischen Teams. Auf österreichischer Seite saßen etwa US-Botschafter Wolfgang Waldner, Kurz-Kabinettschef Bernhard Bonelli, sein Kommunikationschef Gerald Fleischmann und WK-Präsident Harald Mahrer einer hochrangigen US-Delegation gegenüber: Dabei waren Vizepräsident Mike Pence, Energieminister Rick Perry, Sicherheitsberater John Bolton und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, einer seiner Berater.

Mit dem ersten persönlichen Treffen wurde ein schon im Vorjahr ausgesprochenes Versprechen eingelöst. Die Einladung galt als Kompensation dafür, dass der erste Gipfel Trump-Putin doch nicht in Wien, sondern in Helsinki über die Bühne gegangen ist.

Das Interesse des Trump-Stabs an mehr Kontakt zu Wien sei mit jedem Treffen von Kurz mit Russlands Putin gestiegen, berichten Insider. Diese gesteigerte Wahrnehmung habe sich schon vorab auf Kurz’ Japan-Besuch ausgewirkt, wo Premier Shinzo Abe, ein Golffreund von Trump, statt der üblichen halben ganze drei Stunden mit Kurz referiert hatte und ihm sogar Tipps für den Umgang mit Trump mitgab: Der Milliardär sei für Lob besonders empfänglich. Kurz hatte freilich auch ein Gastgeschenk mit im Gepäck – ein Fernglas von Swarovski.

Befürchtungen der Kanzler-Delegation, Trump könnte angesichts des transatlantischen Minenfelds seinen Furor auf die EU an Kurz auslassen, waren beim Auftakttermin mit US-Außenminister Mike Pompeo am Vorabend fürs Erste zerstreut worden. Im Gespräch mit Pompeo war Einendes, wie die Suche nach einer Lösung im Nahost-Konflikt, im Vordergrund gestanden.

Am Abend nach dem großen Auftritt wartete auf Kurz noch ein von US-Botschafter Trevor Traina eingefädelter Termin: Ein privates Dinner in der schräg vis-à-vis der österreichischen Botschaft gelegenen Villa von Trumps Tochter Ivanka und Schwiegersohn Kushner. Was wie das sanfte Ausklingen einer Dienstreise klingt, wird im Kanzler-Team deutlich höher bewertet. Beide haben als Sonderbeauftragte des Präsidenten einflussreiche Rollen.

