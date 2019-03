Frauenstrategie: Blaue Zurückhaltung bei Projekten

LINZ. In den Ressorts von Günther Steinkellner und Elmar Podgorschek (beide FP) sind keine frauenfördernden Maßnahmen geplant.

Elmar Podgorschek (FP) Bild: Alexander Schwarzl

Bei der Präsentation der Frauenstrategie für Oberösterreich "Frauen.Leben 2030" vor einem Jahr waren Vertreterinnen aller vier Landtagsparteien dabei. Immerhin war die Strategie auch einstimmig beschlossen worden.

Am Freitag präsentierte Frauenlandesrätin Christine Haberlander (VP) eine erste Zwischenbilanz aus ihrem Ressort mit einer Reihe von Maßnahmen, die in Umsetzung sind. Dazu gehören etwa die Förderung von Frauen in technischen Ausbildungen oder Projekte gegen Hass im Netz. Auf der Homepage des Frauenreferats ist der vollständige Zwischenbericht zu finden, mit Maßnahmen aus allen Ressorts. Genauer gesagt, aus fast allen Ressorts. Denn auffallend zurückhaltend sind die Regierungsmitglieder der FPÖ.

Nur im Familienressort von Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) finden sich Maßnahmen. Zum Beispiel das Ziel, Väterkarenz attraktiver zu machen, oder Unterstützung für Schwangere in Konfliktsituationen. Im Verkehrsressort von Günther Steinkellner (FP) gibt es eine Maßnahme – die allerdings nur mit viel gutem Willen als frauenspezifisch zu definieren ist: die ohnehin regelmäßig stattfindende Analyse des Mobilitätsverhaltens. Im Ressort von Landesrat Elmar Podgorschek (FP) findet die Frauenstrategie gar keinen Niederschlag.

Der Landesrat – zuständig für Katastrophenschutz, Feuerwehr und Sicherheit – erklärte auf Anfrage knapp, er sei "nicht eingebunden" gewesen. Darüber hinaus handle es sich bei den Zielen und Maßnahmen der Strategie ohnehin um Gleichstellung "in allen Lebenslagen".

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema