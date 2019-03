Frauen in Österreichs Spitzenpolitik: Sie halten rund ein Drittel der Posten

WIEN. Die Spitzenpolitik in Österreich ist männerdominiert – auch wenn sich der Anteil der weiblichen Politiker zuletzt etwas erhöht hat.

Zwei Frauen, die es karrieretechnisch geschafft haben: Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (l.), Ministerin Elisabeth Köstinger Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Im EU-weiten Vergleich liegt Österreich auf Bundesebene über dem Durchschnitt, auf Landesebene genau im Mittel bzw. leicht darunter. Das geht aus Unterlagen von Werner Zögernitz hervor, der früher ÖVP-Klubdirektor war und jetzt das Institut für Parlamentarismus und Demokratiefragen leitet. Die Daten wurden gestern, Sonntag, kurz vor dem Weltfrauentag am 8. März veröffentlicht.

Der Anteil der Frauen in Österreichs Nationalrat beträgt aktuell 37 Prozent. Vor einem Jahr waren es 35,5 Prozent, im Jahr 2017 rund 31 Prozent. Beim Anteil der Politikerinnen in der Bundesregierung gab es seit 2017 einen Anstieg von etwa 31 auf 36 Prozent. Ranghöchste im Parlament ist Doris Bures (SPÖ) als Zweite Nationalratspräsidentin. Umwelt- und Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat im Vorjahr ein Kind bekommen und eine sechswöchige Auszeit genommen.

Neos vor SPÖ und Liste Jetzt

Den höchsten Frauenanteil im Parlament haben die Neos mit 50 Prozent vor der SPÖ (48 Prozent) und der Liste Jetzt (43 Prozent). Die größte Fraktion, die ÖVP, hat einen Frauenanteil von 36 Prozent. Bei der FPÖ sind es 24 Prozent. Die Oppositionsparteien werden derzeit sogar alle von Frauen geführt: Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Beate Meinl-Reisinger (Neos), Maria Stern (Liste Jetzt).

In den neun Landtagen stagnierte der Frauenanteil in den vergangenen zwei Jahren bei 32 Prozent, in den Landesregierungen stieg er um etwa drei Prozentpunkte auf 36 Prozent. Zu Letzterem hat der Einzug von Christine Haberlander (ÖVP) in die oberösterreichische Landesregierung beigetragen. Sie ist mittlerweile nicht nur Gesundheits- und Bildungsreferentin, sondern auch Landeshauptmann-Stellvertreterin.

Sehr gering ist der Frauenanteil bei den Bürgermeistern. Nur acht Prozent sind in Österreich weiblich, EU-weit sind es 15 Prozent. In Niederösterreich ist der Anteil mit 11,5 Prozent am höchsten, in Salzburg (4,2 Prozent) am geringsten.

Frauen in Aufsichtsräten jünger

Die Arbeiterkammer hat anlässlich des Frauentages erhoben, was die gesetzliche Frauenquoten-Pflicht in den Aufsichtsräten großer und börsennotierter Unternehmen gebracht hat. Auffallend ist, dass die weiblichen Aufsichtsratsmitglieder im Schnitt deutlich jünger sind als ihre männlichen Kollegen. Der Anteil der unter 40-Jährigen etwa ist bei Frauen mit 13,2 Prozent doppelt so hoch wie bei Männern.

1 Kommentar haspe1 (21189) 04.03.2019 00:25 Uhr Das traurige ist aber, dass in der Politk, so wie im Berufsleben allgemein Frauen oft für sehr undankbare Tätigkeiten (Klofrau z. B.) eingesetzt werden, die zudem intellektuell oft erschrecken anspruchslos und infantil sind, wahre „Scheiss-Jobs“ also, z.B. SPÖ-Chefin im Bund oder Land.



Arme PolitikerInnen-Frauen!

