Flüchtlingsheime: Hohe Kosten

WIEN. Sieben Millionen Euro jährlich muss das Innenministerium für den Betrieb von 20 Flüchtlingsunterkünften zahlen – auch wenn einige davon mittlerweile leer stehen und geschlossen wurden.

Die Unterkunft in Steinhaus am Semmering, für die, wie berichtet, aufgrund eines Kündigungsverzichts des Ministeriums noch bis 2029 monatlich 45.000 Euro Miete gezahlt werden muss, ist kein Einzelfall. Auch für andere der heuer sechs geschlossenen Quartiere gibt es Dauerverträge, für die Betreuungsstelle in Korneuburg etwa bis 2025. Die frühere Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (VP) argumentierte die Langfristverträge gestern mit der Pflicht, Vorsorgekapazität zu schaffen.

