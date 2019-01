Faßmann: "Nicht leichter, aber fairer"

WIEN. Bildungsminister regelt Mathematik-Matura neu: Kürzere Texte, geänderte Punktevergabe.

Bildungsminister Faßmann und der frühere Stadtschulratspräsident Scholz präsentierten die Neuerungen, die bereits bei der Matura im Mai greifen werden. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Es war ein Schock, als im Vorjahr die Ergebnisse der Mathematik-Zentralmatura veröffentlicht wurden. An den AHS erhielten 22 Prozent der Schüler ein Nicht genügend, an den BHS waren es noch immer 19 Prozent.

Er habe sich damals die Frage gestellt, warum die Mathematik-Matura im Vergleich zu Deutsch und Englisch so viel schlechter ausfalle, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann. Einige Korrelationen hätten sich gezeigt. So waren die Ergebnisse von Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache schlechter, was darauf schließen ließ, dass es an den Texten liegt. Die achtjährige AHS schnitt besser ab als Kurzformen, Buben besser als Mädchen, zudem zeigten sich die üblichen Großstadtprobleme.

Faßmann engagierte deshalb den früheren Wiener Stadtschulratspräsidenten Kurt Scholz. Er sollte im Gespräch mit Lehrern, Eltern und Schülern Lösungsvorschläge erarbeiten. Bei einer Tour durch Österreich fanden Gespräche mit 600 Betroffenen statt, 1800 Ideen wurden gesammelt, einige wurden gestern gezeigt. Da stand: "Mathe nicht als Angstfach darstellen", "zu viel Text", "eindeutige Formulierungen".

Die Ergebnisse fließen bereits im Mai in die Zentralmatura ein.

Die Texte werden verständlicher. Allein die Erläuterungen zu Beginn der Matura werden von drei auf eine Seite gekürzt. Das Wesentliche wird herausgearbeitet.

Die Punktevergabe wird fairer: Es soll auch halbe Punkte geben, wenn etwa der Gedankengang richtig ist, sich aber ein Schreibfehler eingeschlichen hat.

Die Österreichische Mathematische Gesellschaft wird die Beispiele einer Prüfung unterziehen.

Bisher musste der Grundlagenteil nach zwei Stunden abgegeben werden, der vertiefende Teil war mit 150 Minuten begrenzt. Die zeitlichen Beschränkungen pro Block werden aufgehoben. Neu ist auch die Bewertung. Pro Block werden 24 Punkte vergeben. Um einem Nicht genügend zu entgehen, sollten bisher im Grundlagenteil 16 Punkte erreicht werden. Künftig werden beide Teile zusammengezählt: Wer insgesamt 24 Punkte erreicht, ist positiv.

Zu Beginn der Matura soll der Mathe-Klassenlehrer anwesend sein, um mit den Prüflingen die Klausuraufgaben auf Vollständigkeit durchzusehen. Tipps darf er keine geben, aber seine Anwesenheit soll die Nervosität senken. Erst danach wird auf die Uhr gedrückt.

Während der Korrekturfrist steht den Prüfern eine Helpline im Bildungsressort zur Verfügung.

"Die Matura soll inhaltlich nicht leichter, aber sie soll verständlicher und fairer werden", sagte Faßmann. Weitere Adaptionen sind geplant, doch diese würden noch Zeit in Anspruch nehmen. "Lernende Systeme müssen auch zur Fehlerkorrektur bereit sein", sagte Faßmann. Dass Mädchen in Mathematik schlechter seien, ließ Faßmann nicht gelten, seine Frau ist Mathematikerin.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema