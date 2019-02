EU-Wahlumfrage im Land: VP auf Platz eins, Grüne verlieren stark

LINZ. SP, FP und Neos gewinnen in Oberösterreich etwas dazu – Voggenhuber liegt bei drei bis vier Prozent.

Am 26. Mai finden die Wahlen zum EU-Parlament statt. Rund drei Monate vorher hat die "Arge Wahlen" unter der Leitung von Franz Sommer die Sonntagsfrage in Oberösterreich gestellt. Die VP mit Spitzenkandidatin Angelika Winzig hält demnach klar ihren ersten Platz, den sie bei der jüngsten EU-Wahl 2014 in Oberösterreich erreichte – mit 28 bis 29 Prozent nach 28 Prozent vor fünf Jahren.

Die SP mit Spitzenkandidat Hannes Heide kommt laut der Umfrage in Oberösterreich auf 25 bis 26 Prozent (2014: 24,4 Prozent). Auch die drittplatzierten Freiheitlichen mit Spitzenkandidat Roman Haider legen etwas zu – auf 21 bis 22 Prozent (2014: 20,5 Prozent). Auf eine herbe Niederlage steuern die Grünen zu. Die Umfrage weist in Oberösterreich sieben bis acht Prozent für die Partei aus, die 2017 aus dem Nationalrat geflogen ist. Vor fünf Jahren haben die Grünen bei der EU-Wahl 13,4 Prozent in unserem Bundesland erreicht. Laut Umfrage werden sie heuer von den Neos überholt, die auf acht bis neun Prozent zulegen (2014: 7,3 Prozent).

Der Ex-Grüne Johannes Voggenhuber ("Initiative 1 Europa"/Liste Jetzt) kommt laut Umfrage auf drei bis vier Prozent. Mit weniger als vier Prozent würde er es nicht ins EU-Parlament schaffen.

Einen "ambitionierten Wahlkampf" kündigt Stefan Kaineder, stv. Bundessprecher der Grünen, an. Man spüre, dass grüne Themen wie Ernährung und Landwirtschaft großen Zuspruch fänden. Die EU-Wahl werde ein erster Schritt beim Comeback der Grünen.

In der VP gibt es einen reinen Vorzugsstimmen-Wahlkampf. "Ob Oberösterreichs Interessen in Europa auch in Zukunft gesichert sind, entscheidet also nicht der Listenplatz, sondern ausschließlich die Vorzugsstimmen. Hier liegt unser voller Fokus", sagt VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Insbesondere gehe es darum, dass "unnötige EU-Auflagen unsere Arbeitsplätze nicht gefährden", die Anti-Atom-Politik fortgesetzt und kein Atommüllendlager an der oberösterreichischen Grenze errichtet werde.

