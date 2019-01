EU-Wahlkampf: Vilimsky wirft den Fehdehandschuh

Also, wenn der LH Stelzer bestreitet, dass der Karas nicht ein Parade JA Sager bzgl. der EU ist, dann weiss ich wirklich nicht mehr, wie es um den Realitätssinn des LH steht. Der V. wiederum, der braucht den Namen Karas nicht mal in den Mund zu nehmen, es genügtm wenn er sagt, dass er im Unterschied zu anderen die Interessen der ÖsterreicherInnen bei der EU vertritt und nicht die der EU in österreich. Dann kennt sich ja eh jeder aus, was gemeint ist. Den Namen Karas würde ich an seiner Stelle nciht mal in den Mund nehmen, das ist absolut nicht nötig. In diesem Sinn soll er einenPsitivwahlkampf führen, einen Positivwahlkampf für die ÖsterreicherInnen und nicht für die EU. Das aknn er ruhig dem Karas überlassen.