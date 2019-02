EU-Wahl: FPÖ will ohne Öxit-Wunsch auf Platz zwei

WIEN. Dass er einmal eine Volksabstimmung über Österreichs EU-Austritt gefordert hatte, ist für den neuerlichen Spitzenkandidaten der FPÖ für die EU-Wahl, Harald Vilimsky, Schnee von gestern.

FP-Spitzenkandidat Vilimsky Bild: apa

Damals habe er zwei rote Linien für den Öxit definiert, so Vilimsky bei seiner offiziellen Präsentation gestern: Wenn die Türkei EU-Mitglied und Europa noch zentralistischer werde, müsse Österreich raus aus der EU.

Beides sei nicht passiert, also will er wieder rein ins EU-Parlament. Und zwar als "Garant, dass die Linie der Bundesregierung auch in Brüssel vertreten wird", wie FP-Chef Heinz-Christian Strache für seinen Generalsekretär warb. VP-Kandidat Othmar Karas habe sich mehrfach gegen die Regierungslinie gestellt, etwa beim UN-Migrationspakt oder der Indexierung der Familienbeihilfe. "Wer will, dass in der EU-Politik jene Kräfte gestärkt werden, die für konsequente Grenzsicherung und strikte Migrationspolitik sind, muss FPÖ wählen", so Strache.

Viele neue Gesichter

Mit diesem Kurs wollen die Blauen, die 2014 mit 19,7 Prozent hinter ÖVP und SPÖ gelegen waren, diesmal nach Platz zwei greifen. "Wir wollen deutlich über 20 Prozent erreichen", gab Strache das Ziel aus.

An Vilimskys Seite stehen im Wahlkampf, wie die OÖNachrichten exklusiv berichteten, viele neue Gesichter: Auf Platz zwei kandidiert der bisherige EU-Mandatar Georg Mayer, gefolgt von Petra Steger und dem Oberösterreicher Roman Haider, die derzeit im Nationalrat sind. Listenfünfte ist die serbisch-stämmige Vesna Schuster.

