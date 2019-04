EU-Umfrage: Die Österreicher vertrauen der Justiz

WIEN. Im Spitzenfeld hinter Dänemark und Finnland; Ungarn vertrauen der Justiz am wenigsten.

Die Österreicher haben hohes Vertrauen in das heimische Justizsystem: Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage der EU-Kommission hervor. Befragt wurden sowohl Bürger generell als auch Unternehmen. In der generellen Umfrage liegt Österreich auf dem drittbesten Platz hinter Dänemark und Finnland. 65 Prozent der befragten Österreicher halten die Unabhängigkeit für "ziemlich gut" und 18 Prozent für "sehr gut". Diesen stehen acht Prozent gegenüber, die "ziemlich schlecht", und zwei Prozent, die "sehr schlecht" als Urteil abgaben (Rest unentschlossen).

Unternehmen in Österreich erklärten zu 54 Prozent, sie hielten die Unabhängigkeit der Gerichte und Richter im eigenen Land für ziemlich gut, 24 Prozent halten sie für sehr gut. Dagegen befanden nur sieben Prozent die Justiz-Unabhängigkeit für ziemlich schlecht und drei Prozent für sehr schlecht, zwölf Prozent sind unentschlossen.

In der Unternehmens-Umfrage liegt Österreich beim Vertrauen in das Justizsystem ebenfalls im Vorderfeld, an vierter Stelle hinter Dänemark, Luxemburg und Finnland. Schlusslicht ist Ungarn, hinter Kroatien und der Slowakei. In Ungarn zeigte sich mehr als die Hälfte (53 Prozent) unentschlossen, 18 Prozent vertrauen der Justiz, 29 Prozent misstrauen ihr. Polen, gegen das neben Ungarn auch ein EU-Rechtsstaatsstaatsverfahren läuft, liegt in der Umfrage an fünftletzter Stelle der EU-Staaten. 30 Prozent der polnischen Unternehmen vertrauen ihrer Justiz, 48 Prozent misstrauen ihr, 22 Prozent sind unentschlossen. Generell misstrauen 50 Prozent der Polen ihrer Justiz.

Von jenen, die Misstrauen äußern, wird "politischer Druck" als häufigster Grund genannt, so EU-Justizkommissarin Vera Jourová bei der Präsentation der Daten.

