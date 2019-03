"Ethikunterricht für die Regierung"

WIEN. Als Autor und Herausgeber politischer Bücher ist der Industrielle und Ex-Vizekanzler und -Finanzminister Hannes Androsch unermüdlich. Jetzt, kurz vor der Europawahl am 26. Mai, hat er sein neuestes Werk präsentiert, mit dem Titel "Europa vor der Entscheidung". Die EU sei als Friedensprojekt hochaktuell, eine "Neuerfindung Europas" dringend notwendig, so die Botschaft von Androsch und den beiden Co-Autoren Johannes Gadner und Bettina Poller vom Rat für Forschung und Technologieentwicklung bei der Vorstellung des Buches gestern in Wien.

"Es bedarf der Solidarität. Wenn man im eigenen Land einen Mindestlohn von 1,50 Euro festsetzt und glaubt, dass man mit 150 Euro leben kann, ist das das Gegenteil davon, was notwendig ist", sagte Androsch. "So entstehen die Gelbwesten, der Brexit und der Orbanismus." Man würde vielleicht auch noch die Menschenrechte und womöglich die Zehn Gebote evaluieren. "Dann brauchen wir aber keinen Ethikunterricht für die Schüler, sondern für Regierungsmitglieder", sagte Androsch.

Man werde im Augenblick "Zeuge eines Dramas oder einer Tragikomödie, die über den Einfallsreichtum von Shakespeare hinausgeht", so Androsch in Anspielung auf den Brexit. Es sei ein "abschreckendes Beispiel" für all jene in Österreich, die "schon offen oder noch immer versteckt den Öxit-Ideen anhängen".

Trotz der aktuellen Herausforderungen müsse man sich klarmachen, dass man die vergangenen 75 Jahre in Europa weitestgehend in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand leben konnte. Die "Erfolgsgeschichte" dieser 75 Jahre dürfe man nicht vergessen, so Androsch.

Hannes Androsch, Johannes Gadner, Bettina Poller: "Europa vor der Entscheidung. Warum ein geeinter Kontinent unsere Zukunft ist". Brandstätter Verlag, 336 Seiten, 28 Euro.

