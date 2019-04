Erratum

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema

Mehr zum Thema

Die OÖNachrichten berichteten am 1. April, dass im Zuge der Ermittlungen der Grazer Staatsanwaltschaft gegen die Identitären im April 2018 eine Hausdurchsuchung in der Villa Hagen angeordnet wurde. Das ist unrichtig. Wir bedauern den Fehler. Die Anklagebehörde bestätigt, dass bei den Ermittlungen zwei Hausdurchsuchungen in Linz angeordnet wurden. Eine in der Dieselstraße, die andere in der Leonfeldner Straße.