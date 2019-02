Erleichterungen für qualifizierte Zuwanderer

WIEN. Die Regierung beschließt heute im Ministerrat Erleichterungen bei der Zuwanderung nach Österreich für Schlüsselarbeitskräfte.

Konkret gibt es Änderungen bei der Rot-Weiß-Rot-Card: So muss künftig bei Antragstellung keine Unterkunft in Österreich mehr nachgewiesen werden. Zudem wird der vorgeschriebene Mindestlohn für Schlüsselposten gesenkt.

Im Schnitt werden seit der Einführung 2011 jährlich 2000 Rot-Weiß-Rot-Cards ausgestellt. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) verweist auf "Experten in digitalen Berufsfeldern, die nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa fehlen".

