Edtstadler: Sicherungshaft mit Richter

WIEN. Der Wunsch von Innenminister Herbert Kickl (FP), den Beamten seiner Fremdenbehörde die gesetzliche Handhabe einzuräumen, um über gefährliche Asylwerber eine Sicherungshaft zu verhängen, stößt auch im eigenen Ressort auf Ablehnung.

Blau-schwarzes Duo im Innenressort: Kickl und Edtstadler Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Innen-Staatssekretärin Karoline Edtstadler (VP) stellte am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" fest, dass eine derartige Haft "ganz klar ein Richter verhängen muss".

Der von der FPÖ ins Spiel gebrachte Rechtsschutzbeauftragte könne "als Plus" dazukommen, aber nicht den Richter ersetzen. Die Sicherungshaft selbst entspreche der EU-Aufnahmerichtlinie und werde bereits in 20 Mitgliedsländern umgesetzt. Sie sei ein Lückenschluss, um besonders gewaltbereite Personen und solche, die mit Drogenmissbrauch zu tun hätten, im Verlauf des Asylverfahrens "mit zeitlicher Begrenzung" in Haft nehmen zu können, sagte Edtstadler. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) kündigten für die nächsten Tage ein Treffen mit Kickl, Edtstadler und Justizminister Josef Moser (VP) an. Ziel sei die Vorlage eines Gesetzesentwurfs für eine Sicherungshaft, in der "die konkreten Verdachtsmomente, die Straftatbestände und die richterliche Kontrolle" klar definiert würden, sagte Kurz.

Politischen Islam beobachten

Die im Auftrag des Parlaments von Ifes vorgelegte Studie zum Antisemitismus in Österreich will die Regierung ebenfalls für eine Initiative zum Anlass nehmen. Vor allem in der türkisch- und arabischstämmigen Bevölkerung wurde etwa eine signifikant höhere Judenfeindlichkeit festgestellt. Die Regierung will deshalb ähnlich dem Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands eine Dokumentationsstelle für den politischen Islam einrichten. Die gezielte Beobachtung sei notwendig, um "unsere freie Gesellschaft vor dem politischen Islam und seinen Auswüchsen wie dem Antisemitismus zu schützen", sagte Kurz.

