Die SPÖ entdeckt das Land: Mehr Kontakt zu den Bürgermeistern

WIEN. Parteichefin Rendi-Wagner legt Schwerpunkt auf kommunale Themen, eine Sondersitzung zum Hausärztemangel ist beantragt.

Rendi-Wagner lädt 200 Bürgermeister zur Klausur nach Wien. Bild: Alexander Schwarzl

Am Freitag kommen 200 rote Bürgermeister nach Wien, um an der SP-Klubklausur teilzunehmen. Die Ortschefs sollen künftig stärker eingebunden werden.

Die Sozialdemokratie ist auf dem Land im Vergleich traditionell schwach aufgestellt: Die Volkspartei zählt rund 1450 Bürgermeister, die SPÖ knapp 470. Auch in größeren Städten wie Wels hat die SPÖ in den letzten Jahren den Rathausschlüssel abgeben müssen.

"Wir wollen mit den Bürgermeistern intensiver über ihre Probleme und Sichtweisen sprechen", sagte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner im Gespräch mit den OÖNachrichten. Sie selbst war bereits in den meisten Bundesländern unterwegs, um sich vorzustellen.

Die Bürgermeisterin von St. Valentin, Kerstin Suchan-Mayr, lobt die Initiative. "Ich glaube, dass es Rendi-Wagner sehr wohl bewusst ist, dass man mit den Kommunen zusammenarbeiten muss. Wir Bürgermeister sind vor Ort und wissen, wo der Schuh drückt", sagt sie.

Bei der SP-Klausur in der Hofburg sollen die Themen Wohnen, Pflege, Infrastruktur und Gemeindefinanzen im Fokus stehen. Einen ersten politischen Schritt will Rendi-Wagner relativ rasch setzen: Die SPÖ beantragte eine Sondersitzung zum Hausärztemangel. Sie findet am Dienstag statt.

Gerade auf dem Land werde es zunehmend schwieriger, Stellen zu besetzen, erklärte Rendi-Wagner und präsentierte aktuelle Zahlen. In Österreich findet sich für 87 Hausarztstellen kein Anwärter, in Oberösterreich fehlen 20 praktische Ärzte. Österreichweit sind davon 200.000 Patienten betroffen. 39 Prozent aller Hausärzte sind älter als 60 Jahre, aber nur acht Prozent unter 45. "Die Politik muss dringend Maßnahmen setzen, um nicht in eine gefährliche Versorgungslücke zu schlittern", warnte Rendi-Wagner.

Totschlagargument

Dass die SPÖ jahrelang die Gesundheitsminister gestellt habe und rechtzeitig Lösungen erarbeiten hätte können, lässt die SP-Chefin nicht gelten: "Das ist ein Totschlagargument." Die SPÖ habe damals Gesundheitszentren wie in Enns forciert. Die Regierung würde hier aber zu wenig tun.

Die Steiermark setzt neue Maßnahmen: Dort werden finanzielle Starthilfen an Jungärzte vergeben.

